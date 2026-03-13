Santiago del Estero declara “alerta roja” por la crecida del río Dulce

Santiago del Estero entró en las últimas horas en “alerta roja”, a raíz de la impresionante crecida que lleva el río Dulce, que cruza toda la provincia y que ya produjo inundaciones en la ciudad Capital, en Las Termas de Río Hondo y en decenas pueblos del interior de la provincia. El gobierno provincial dispuso un amplio despliegue de asistencia a pueblos y parajes que están sufriendo los embates del desborde del río.

La cota del dique de Embalse Río Hondo está en su máximo histórico, 4 metros por encima de la cota de nivel de seguridad, superando la crecida de abril de 2017; la potencia del agua que baja de Tucumán (también golpeado por las impresionantes lluvias) se ha vuelto incontenible y ya ingresó en los barrios Agua Santa, Mercantil, 25 de Mayo y la zona de la feria del dique donde hay viviendas, en la ciudad de Las Termas.

Las autoridades provinciales informaron que el nivel de erogación del Dique Frontal ya ha sobrepasado el registro histórico alcanzado durante la gran creciente del 6 de abril de 2017. En ese año la erogación máxima fue de 1677 m³/s.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobierno de Santiago del Estero anunció un aumento del 42% para empleados públicos y la continuidad de los bonos provinciales

Durante la mañana de hoy, en Las Termas de Río Hondo, dos familias fueron evacuadas desde Uriarte y avenida Costanera, del barrio Usina, las que fueron trasladadas hasta el centro de evacuados que se ubicó en el viejo hospital, ubicado en Buenos Aires entre Güemes y Antonino Taboada. En tanto, si bien durante la noche y madrugada hubo otras familias afectadas, éstas decidieron autoevacuarse en viviendas de familiares.

La situación se ha tornado dramática, ya que el agua que baja de la cuenca Salí – Dulce (por las lluvias en Tucumán) se ha vuelto casi incontrolable y ya se debió evacuar una feria de artesanos que están instalados, de forma permanente, a la vera del río, en Las Termas. Así también, numerosas familias y puesteros que trabajan en las márgenes del paredón del dique han sido retiradas para evitar tragedias.

En la ciudad de Santiago del Estero capital, los barrios más afectados son La Católica y Del Río I y II, que se encuentran ubicados sobre la costanera del Dulce, a escasas 15 cuadras del centro de la ciudad. Allí también se ha desplegado un amplio operativo de seguridad y trabajos con máquinas, en la construcción de bordos de contención.

Expoagro 2026: del crédito a tasa cero a los drones gigantes, las postales de una feria récord

La imagen del río pasando con un caudal por frente a la ciudad, a escasas 6 cuadras de la plaza principal, es realmente impresionante, por la velocidad y el volumen de agua. En la costanera se observa el agua al límite, amenazando con desbordar hacia el parque Aguirre, mientras que en otras zonas, directamente el agua ha ingresado en algunos barrios y sectores alejados del centro.

El río Dulce, al igual que el Salado, cruzan la provincia de punta a punta. El primero recibe el agua de la Cuenca Salí – Dulce (de Tucumán), mientras que el Salado recibe el caudal que baja del Juramento, desde Salta. Ambos bañan casi toda la provincia en su extenso recorrido.

Hasta ahora no se han reportado víctimas fatales, aunque en el interior de la provincia la tarea de maquinarias y recursos humanos, así como asistencia a los sectores afectados, se ha intensificado. Hasta ahora, no hay una evaluación de la cantidad de evacuados.

Por este motivo el gobierno provincial solicita especialmente a la comunidad no acercarse a la ribera ni al cauce del Río Dulce, evitar permanecer en zonas bajas o sectores ribereños y respetar las indicaciones del personal municipal y de los organismos de seguridad.

*Julio César Rodríguez (Desde Santiago del Estero)