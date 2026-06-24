Aumentan las infecciones respiratorias: cuáles son las provincias más afectadas por la influenza

Los casos de virus respiratorios continúan en aumento en Argentina. Aunque el crecimiento de los contagios se mantiene dentro de los niveles esperados para esta época del año, las autoridades sanitarias advirtieron que la temporada se adelantó, una tendencia que se viene observando durante los últimos años.

Según el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 23, el porcentaje de positividad en pacientes ambulatorios alcanzó el 45,9%, una cifra que se mantuvo estable respecto de la semana anterior.

Por su parte, la vigilancia centinela en pacientes internados registró 242 nuevos casos por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

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La vigilancia genómica realizada por la ANLIS Malbrán confirma el predominio casi exclusivo del subclado J.2.4.1 (K) de influenza A(H3N2) en el 95% de las muestras estudiadas, hasta la SE 20 se identificaron 22 nuevos casos y el total acumulado en 2026 asciende a 245 detecciones.

Las regiones más afectadas son el Centro y el Noroeste Argentino (NOA), con 95 y 89 casos registrados respectivamente. Entre las provincias con mayor cantidad de detecciones se destacan Tucumán, con 45 casos; la provincia de Buenos Aires, con 38; la Ciudad de Buenos Aires, con 33; y Salta, con 28.

“Saber distinguir las señales es fundamental. La gripe se diferencia por su fiebre alta y cansancio extremo; la bronquiolitis afecta a bebés con silbidos al respirar, y la neumonía se manifiesta con dificultad respiratoria, especialmente en mayores de 65 años”, explicó la Dra. Viviana Cantarutti.

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“Es importante recordar que, al ser cuadros mayormente virales, los antibióticos no curan la gripe ni el resfrío; su uso sin receta solo genera resistencia y no acelera la recuperación”, dijo la médica clínica de Ospedyc, quien añadió que “la prevención es la mejor estrategia”.

Además, indicó: “La vacuna antigripal es obligatoria y gratuita para personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con patologías crónicas. Además, quienes conviven con personas que integran grupos de riesgo también cumplen un rol fundamental: mantener el calendario de vacunación al día funciona como una forma de protección para las personas más vulnerables del entorno. Cuidarnos es una responsabilidad compartida”.

Actualmente, estas patologías también conviven con el virus COVID-19, con el que comparten síntomas. Es por ello, que el Ministerio de Salud de Nación recomienda las siguientes medidas: