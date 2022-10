Suspensión de las PASO | Aníbal Fernández cargó contra Wado de Pedro: "Que se deje de joder"

La posibilidad de suspender las PASO sigue generando cortocircuitos hacia adentro del Frente de Todos. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió la postura del Presidente y salió al cruce con el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro: “Que se deje de joder”.

“En vez de colisionar al divino botón, lo más importante es encontrarle la vuelta. ¿Por qué no lo convencen a “Wado”, le dicen que se deje de joder con esto y lo acompañen al Presidente?”, dijo el ministro de Seguridad en una conferencia de prensa.

En la misma línea afirmó que Alberto Fernández "es candidato". “Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato”, dijo en referencia a los sectores del propio oficialismo que consideran que el mandatario no es la mejor figura.

Además, le contestó a la legisladora bonaerense Teresa García que ya dijo que el Presidente no era el mejor ir por el cargo en 2023: “La quiero entrañablemente. Todo el mundo sabe que trabajamos juntos muchos años, pero ni ella ni yo representamos a la gente como para que ella diga una cosa así”.

Wado sobre las PASO: "Los gobernadores quieren convencer al Presidente"

En el seno del oficialismo las elecciones 2023 siguen siendo un tema central. En ese marco, las PASO son el primer tema de debate. "La discusión es pública, el 100% de los gobernadores se manifestó a favor de que no haya cuatro elecciones en el año", señaló Wado de Pedro.

Y sumó: "Eso manifiesta la mayoría de los gobernadores e intendentes, que quieren convencerlo al Presidente de la idea que tienen ellos". Las declaraciones de De Pedro se dan un día después de que el presidente Alberto Fernández expresara su intención de que las candidaturas del Frente de Todos en las elecciones del año que viene se definan en las Primarias.

Además, fue crítico de la gestión del Gobierno al decir que “había un compromiso de fortalecer el poder adquisitivo” y que eso no se cumplió. "Ese compromiso nuestro hoy nos da un poquito de bronca... los que organizamos el Frente de Todos y pensamos la elección de 2017 tenemos bronca, no estamos conformes con el resultado", dijo al hacer el balance.

