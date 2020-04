Este jueves y viernes Santo son días no laborable y feriado nacional inamovible respectivamente, pero se trata de una fecha atípica por la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno hasta al menos el 23 de abril. Sin embargo, mucha gente intenta violar el aislamiento para hacer turismo en Semana Santa a pesar de las restricciones. Por eso, los controles en las zonas de salida hacia la costa atlántica se intensificaron en las últimas horas y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto a la policía de la provincia de Buenos Aires, realiza desde ayer controles en el peaje de Hudson y en el Cruce de Etcheverry.

Según la información oficial, la totalidad de los conductores que pase por esos controles deberán presentar el certificado de libre circulación en relación al COVID-19. El objetivo de las autoridades es "desalentar el movimiento de personas y que se cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación" pero muchos buscan evitarlos.

La cuarentena durará hasta el 23 de abril y habrá una flexibilización lenta

Por ese motivo, este jueves en todos los puntos importantes de la Ruta 2 hay controles y muchos de los intendentes de la costa están anunciando que no dejarán entrar turistas. "Quienes quieran venir a visitarnos durante Semana Santa deben entender que no serán bienvenidos como turistas sino como personas que violan el aislamiento obligatorio. Si cumplimos hoy, el día de mañana podremos volver a disfrutar de fines de semana largos y temporadas", escribió en sus redes sociales el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

En ese sentido, el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció también que serán inflexibles con todos los turistas que intenten ingresar a la ciudad de Mar del Plata para ir a pasar Semana Santa. “Este fin de semana largo tampoco queremos que vengan a nuestra ciudad. “La prioridad en este momento es seguir cuidando a los marplatenses y que no sea en vano el esfuerzo que venimos haciendo durante este tiempo", afirmó el dirigente de Juntos por el Cambio.

“Por eso seremos inflexibles con los controles en todos los ingresos y vamos a proceder con la Justicia en el caso de que alguien quiera entrar. En Mar del Plata tenemos todo, pero te lo guardamos para cuando puedas volver", completó el intendente. En Mar del Plata hay controles en todos los ingresos a la ciudad, sobre todo en la Ruta 2, y todos los que lleguen por ese sector deberán poseer permiso para transitar y demostrar que viven en la "Ciudad Feliz".

Las 10 definiciones de Alberto Fernández sobre cómo sigue la cuarentena

En este marco, las fuerzas de seguridad en los controles de los accesos a la costa atlántica y countries bonaerenses harán una revisión exhaustiva de la documentación de los conductores. Además entrecruzarán los datos de las patentes de los vehículos con los nombres y los domicilios de los ocupantes, con el fin de impedir la circulación masiva. Así lo informaron esta tarde la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; y del Interior, Eduardo Wado de Pedro; al recorrer este miércoles el puesto en el peaje de Hudson, en la autopista Buenos Aires-La Plata, mano hacia el sur.

"Vamos a cruzar las patentes de las personas que tengan un nivel más alto de riesgo, que son las 60 mil personas que ingresaron a la Argentina en los últimos 14 días. Dentro de esas personas, como son de mayor riesgo, hemos cruzando las patentes, domicilios y nombres para tratar de hacerlos entender que no pueden circular", señaló ayer De Pedro. "Estamos intensificando los controles para que ese pequeño porcentaje de la población que no entiende que de una pandemia se sale con la colaboración y actitud positiva y solidaria no le genere perjuicio al resto de las argentinas y argentinos", agregó.

Por otra parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, supervisó este miércoles otro de los principales puestos de control que realizó la policía provincial en la Panamericana, mano hacia el norte, donde se produjo un flujo de tránsito mucho mayor al de Hudson. Berni explicó que gran parte de estas personas tenía la "autorización" para circular ya que pertenecían a "servicios esenciales" que volvían de trabajar, al tiempo que afirmó que "hay que ajustar la cuarentena un poco más". Muchos de estos trabajadores regresaban a sus domicilios desde la Ciudad de Buenos Aires, donde según explicó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en los últimos días hubo un aumento del 15% del tránsito de vehículos particulares en comparación con la semana pasada.

AB/FF