El campo pide “reglas claras” para salir del “estancamiento” y no correr detrás de Brasil

Desde el sector agropecuario se requieren “reglas claras” para incentivar las diferentes inversiones necesarias para la actividad productiva local, las mismas deben estar en línea con normas y reformas que desde hace décadas viene aplicando países como Brasil.

Así lo entienden especialistas como Gustavo Oliverio, de la Fundación Producir Conservando, quien consideró que “el mundo va a otra velocidad, cuando la Argentina desde hace años y décadas sigue repitiendo errores”.

Estos conceptos fueron presentados por Oliverio en diálogo con el programa Nuestra Tierra, que se emite por Radio Perfil. “Es muy posible crecer y contamos con un potencial enorme, pero hay que contar con reglas claras, y tener un marco de referencia, incentivos, no subsidios, que nos marquen la posibilidad de ser más competitivos y participar más agresivamente en el mercado mundial”.

“Brasil es un país enorme en su tamaño y en su agricultura potencial. Hoy nuestro vecino nos pasó por arriba: allí pasan los gobiernos y las políticas para el agronegocio no se modifican. Ellos hicieron un plan estratégico hace veinte años más allá del partido que gobierna y lo mismo hizo Chile y Uruguay”, explicó.

Oliverio puso el foco en lo expresado en el último informe realizado por la Fundación Producir Conservando, en donde planteó las necesidades que tiene el mercado local ante la demanda global de alimentos.

“Brasil -agregó- en un año va a incorporar 28 millones de hectáreas a su producción de campo: esto es casi una Argentina completa, ya que nosotros sembramos 37 millones anualmente. La realidad indica que ellos siguen incorporando áreas de cultivos a diferencia de Argentina. Sin embargo, no me asombra que, aunque los mercados mundiales sean volátiles, los productores brasileños tienen un apoyo incondicional de los bancos y les subsidian muchas veces las tasas de interés para que cierre más el negocio del agro y haya mayores niveles de inversión”.

Según Oliverio, “solo en soja, Brasil está unos seis quintales por arriba de la productividad que ofrece la Argentina. Es una locura ya que están produciendo 3.400 kilos por hectárea, mientras que la Argentina este año no se sabe si llegará a un promedio de 2.850 kilos”.

“Y en ganadería -añadió- Brasil pasó de exportar 1,6 millones de toneladas a 2,5 millones de carne vacuna, cuando en cuatro años, es lo que exportaba toda la Argentina. Son cifras que alarman. Pero para ello, Brasil hizo un plan estratégico ganadero donde se pusieron de acuerdo los productores, la industria y el gobierno para delinear una política”.

También el especialista consignó que “para la Argentina están dadas todas las posibilidades de desarrollo, pero el tema es si lo aprovechamos o no. Sin duda esto puede ser un despertar. Sin embargo, está el hecho de que Brasil nos pasó por arriba y mete 170 millones de toneladas de soja, cuando nosotros llegamos a gatas a 50 millones. No es que Brasil nos desplaza, sino que están haciendo las cosas bien y nosotros no. Estamos estancados”, dijo.