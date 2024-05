La necesidad de incluir a las PyMES en el RIGI desvela a la industria metalmecánica argentina

El debate en el Senado de la Nación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, pone en peligro a las pequeñas y medianas empresas a juicio de la industria metalmecánica ya instaladas en el Interior del país que producen equipos para el campo argentino y el resto del mundo. Las fábricas radicadas en pueblos y ciudades del interior advierten que quedarían desprotegidas para competir lealmente ante grandes inversiones, las cuales se verían favorecidas por la nueva normativa.

En diálogo con “Aire de Campo”, por radio Perfil, Néstor Cestari, titular de Industrias Metalúrgicas Cestari, empresa fundada en 1927 e instalada en la localidad bonaerense de Colón, comentó que las fábricas de equipos agrícolas esperan ser incluidas dentro RIGI, que trata el Senado.

Al respecto, Cestari ponderó la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas queden también protegidas dentro del esquema de competencia que tiene frente a las grandes empresas inversoras. “Hace falta un régimen que dé previsibilidad a la planificación de las industrias, pero, sin embargo, esperamos desde el sector PyMES que ese régimen sea parejo para las empresas que actualmente están instaladas en la Argentina”, explicó el empresario

Agregó que “sin duda hay necesidad de generar un cambio, pero no hay que olvidarse que las PyMES estamos cautivas de las malas administraciones de los gobiernos que se fueron sucediendo en el país. Y aquí también incluyo a los productores, ya que en general el que produce en la Argentina se tiene que adaptar a la modalidad que imponen los gobernantes y observamos que asuma quien asuma, esa línea de trabajo no se cambia”.

“Esto del RIGI está muy volcado y hay mucha diferencia entre lo que hacen las grandes empresas y cómo afecta a las pequeñas empresas. Ya que en el Régimen propuesto hay artículos que allí se muestra las grandes diferencias (con propuestas para beneficiar a las grandes empresas) y que afectan las PyMES” que actualmente operan en el mercado doméstico, comentó el titular de Industria Metalúrgica Cestari

Agregó que “este nuevo régimen, que propone el proyecto del RIGI que evalúa el Senado, se genera para cautivar o atraer nuevos capitales al país sin tener en cuenta que hay gente que viene trabajando desde hace tiempo en el país. Cestari es una empresa chica, quizás no movemos la aguja a nivel nacional, pero si te puedo asegurar que somos parte importante de nuestra ciudad, como asi también muchas fábricas en muchas ciudades de las distintas provincias. Por ello pedimos que el RIGI también abarque a las PyMES”.

El industrial comentó que entre los beneficios que estaría recibiendo las grandes empresas que se instalen en el país a través del RIGI figura la importación de bienes de capital y piezas; incluso se potenciaría la compra en el exterior de bienes usados; y la devolución del IVA Técnico, que plantea la diferencia de vender equipos con un IVA del 10,5% de gravamen cuando los insumos se adquieren a una alícuota del 21%. “Allí no se tendría en cuenta a las empresas locales que viven invirtiendo y acumulando deuda por devolución de IVA”, explicó Cestari.

Reclamo de CAFMA

El sector realizó un pedido formal ante la Cámara de Senadores a través de una exposición que estuvo a cargo de Enrique Bertini, presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA). Allí el referente sectorial ponderó la necesidad de atender la situación de las PyMES del Interior del país dedicadas a la fabricación de equipos agrícolas y enumeró los beneficios que este sector requiere que sean incluidos en la Ley Bases, enviada por el gobierno de Javier Milei al Congreso Nacional.

Durante su disertación ante los miembros de la Cámara Alta, Bertini refirió los reclamos que mantiene un sector integrado por 1.200 empresas radicadas en todo el Interior productivo de la Argentina, donde trabajan unas 40 mil personas de manera directa y decenas de miles mas de forma indirecta. Estas empresas vinculadas a la fabricación de equipos metalmecánicos para el campo forman parte de ADIMRA (la Asociación de Industriales Metalúrgicas de Argentina), que suma el 78% del empleo privado argentino.

Desde las fábricas que integran CAFMA, se vienen realizando trabajos en conjunto con organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y también el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para mejorar los equipos e innovar en todos los procesos de inversión actualmente en marcha para mejorar “know how” de las empresas.

También Cestari planteó otra de las deudas que tiene el Congreso con el sector, ya que no trató la propuesta de Ley de Maquinaria Agrícola que promovieron las empresas que integran CAFMA, por el cual “se pide un DNI para la industria nacional: allí no se prohíbe que ingrese lo importado, pero sí conocer qué es nacional y qué es importado, ya que hoy vamos a los bancos y se ofrecen máquinas importadas que, con antecedentes similares al que propone el RIGI, se declararon equipos como industria nacional y no lo son”.