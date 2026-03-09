El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un foco de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento avícola de reproductores pesados ubicado en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires. La detección se produjo tras el análisis de muestras en el Laboratorio Nacional del Senasa. Con este brote, ya suman cuatro los casos positivos detectados en el país en los últimos días: los anteriores ocurrieron en Ranchos y Lobos (Buenos Aires) y en Alejo Ledesma (Córdoba).

Senasa activó de inmediato el plan de contingencia y delimitó una Zona de Control Sanitario con un área de perifoco de 3 km y una zona de vigilancia de 7 km. Se intensificaron las tareas de contención, bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico. Los agentes supervisan el despoblamiento sanitario del establecimiento, la disposición final de las aves y la desinfección del predio, conforme a las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Las exportaciones avícolas enfrentan restricciones en mercados clave

Este brote no afecta la producción para el mercado interno ni el consumo de productos avícolas, ya que la gripe aviar no se transmite por ingesta de carne de pollo o huevos. Las autoridades sanitarias señalaron que el riesgo de transmisión a humanos es muy bajo y ocurre únicamente por contacto directo con aves enfermas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, sí complica al sector exportador, debido a que se extienden los plazos para que Argentina recupere su status sanitario como país libre de influenza aviar. Tras la primera detección, en Ranchos, el país perdió temporalmente esa condición y debió suspender exportaciones hacia varios destinos.

La comercialización de productos avícolas argentinos se encuentra restringida en alrededor de 40 mercados, incluido China, principal comprador de pollo argentino. En 2025, las exportaciones de carne aviar alcanzaron 169 mil toneladas por 218 millones de dólares.

Una investigación científica advierte que la influenza aviar avanza en la Antártida y amenaza a su fauna nativa

Por fuera de esta restricción, el sector mantiene envíos a más de 35 países y bloques que reconocen zonificación, regionalización o compartimentación sanitaria, lo que representa cerca del 47% de los destinos internacionales abiertos para productos aviares (carne, huevos y derivados).

La aparición de este cuarto caso extiende el período de las restricciones y obliga a mantener la vigilancia en el sector avícola. En busca de proteger la sanidad animal y sostener la continuidad productiva, Senasa refuerza los controles y protocolos y continúa con el seguimiento preventivo. Se solicita a los productores informar acerca de cualquier situación sospechosa enviando un mensaje de Whatsapp al 11-5700-5704, o a través de la aplicación “Avisá al Senasa”

MB/ff