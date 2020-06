El arte llega a casa a través de la web y las redes sociales

El aislamiento social preventivo dispuesto para evitar el aumento sin control de casos de infectados por COVID-19 llevó al público interesado a buscar formas alternativas de mantenerse al día sobre las novedades y los proyectos en el campo de las artes.

Si bien las generaciones más jóvenes fueron las primeras en reemplazar las grandes pantallas por los pequeños dispositivos a la hora de buscar información y entretenimiento, los horarios estrictos de la programación de radios y canales de televisión y la dificultad de los primeros días del confinamiento para conseguir material impreso aceleraron la tendencia del público más conservador a reemplazar a los medios tradicionales por otras plataformas en las que se puede decidir qué ver o escuchar y en qué momento hacerlo.

La web y las redes sociales se convirtieron en una herramienta casi excluyente y reafirmaron que ante situaciones de excepción son el medio ideal para la difusión de nuevos proyectos artísticos y culturales gracias a su bajo costo de producción, el fácil manejo y la posibilidad de llegar a un público masivo y globalizado.

Instituciones como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Fundación Proa, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Kirchner, Muntref, Malba o la Fundación arteBA, por mencionar sólo algunos, organizan charlas, encuentros, conferencias y difusión de contenidos audiovisuales a través de sus cuentas en redes sociales y sus páginas web. Por su parte, las galerías aprovechan las herramientas digitales para generar nuevos contenidos o dar a conocer la obra de sus artistas.

En tanto, muchos profesionales supieron aprovechar el recurso para producir contenidos de alta calidad y ganan día a día nuevos seguidores gracias a la visibilidad que ofrece la web.

Son numerosos los proyectos que vieron la luz a partir del aislamiento y, casi sin que sus autores se dieran cuenta, tomaron un impulso que lleva a pensar si es necesaria una gran estructura de realización cuando el verdadero valor está en el contenido.

Artistas de entrecasa

María Paula Zacharías lleva adelante el ciclo Artistas de entrecasa, video-entrevistas virtuales a artistas visuales argentinos en cuarentena. Comenzó el 21 de abril pasado y lo comparte en redes, donde tiene miles de visualizaciones.

"Extrañaba el arte, visitar museos y galerías. Y entonces se me ocurrió este ciclo de minientrevistas de media hora, una incursión en cocinas y talleres de artistas visuales argentinos, para acompañarnos entre todos y darnos la cuota necesaria de arte que estamos extrañando", dice la periodista y escritora.

Más de treinta creadores compartieron las bitácoras de sus días, blocs de bocetos y obras en proceso inspiradas en la cuarentena, además de ofrecer tours por sus casas, talleres y jardines. Los videos se comparten sin cargo, de lunes a viernes, en Instagram TV, en YouTube y en la página web de Zacharías. Ahí se puede ver el archivo con las entrevistas ya hechas, que incluyen a maestros como Delia Cancela, Marta Minujín, Marcia Schvartz, Matilde Marín, Luis Felipe Noé, Guillermo Roux, Antonio Seguí y Diana Aisenberg. También, como lo virtual acorta las distancias, hay charlas con Elian Chali (Córdoba), Julieta Hanono (París), Ernesto Ballesteros y Juliana Iriart (Chascomús), Lila Siegrist (Rosario), Sergio Roggerone (Mendoza), Ana Gallardo (México), Agustina Woodgate (Miami), María Rocha (Santiago del Estero) y Carlos Gómez Centurión (San Juan), entre otros.

Además hay casos especiales relacionados con la pandemia, como Desiree De Ridder, varada en Roma, y Solange Baques, en Finlandia, ambas después de cursar una residencia, artistas jóvenes que piensan la performance en el contexto de cuarentena (y su masividad a través de TikTok), como Natacha Voliakovsky y Lolo y Lauti, y artistas muy reconocidos como Mondongo, Chiachio&Giannone, Juan Becú, Verónica Gómez. También, artistas que inauguraron muestras justo antes de la cuarentena y quedaron aisladas y sin público, como Paola Vega y Hernán Salamanco.

María Paula Zacharías tiene tres libros publicados dedicados al arte: Guillermo Roux en sus propias palabras (Ariel, 2018), Estado del Arte (India 2016 y 2019) y Entrevista con el Arte (India, 2019), y dice que "de este ciclo, quizá, salga el próximo".

Delia Cancela, entrevistada por María Paula Zacharías.

Intramuros

Marina Oybin es periodista especializada en arte y escribe en Radar (Página/12), La Nación, Le Monde Diplomatique y el suplemento de cultura del diario PERFIL. A lo largo de su carrera entrevistó a Marina Abramovic, Orlan, Anish Kapoor, Christian Boltanski, Jeremy Deller, Sophie Calle, Tomás Sarraceno y León Ferrari, entre muchos otros, fue miembro del jurado de diferentes Premios de artes visuales y realizó entrevistas públicas para diferentes instituciones.

Oybin lleva adelante Intramuros, un ciclo de entrevistas a través de Instagram Live (se puede seguir su cuenta) que luego permanecen en el feed de la periodista y en su canal de YouTube para poder ser vistos por el público en cualquier momento.

“La entrevista es un género que me fascina” dice Oybin. “En este momento en que estamos aislados, creo que Instagram Live es una forma de encontrarnos con los artistas: un gran refugio. En las entrevistas surgió material muy rico que luego usé para mis notas y que seguramente será materia prima para futuros proyectos”.

La periodista comparte un resumen sobre las entrevistas que realizó hasta hoy en este ciclo:

Nicola Costantino abrió su taller y mostró sus nuevas obras en cerámica, con técnica milenaria japonesa y escenas post apocalípticas de sus obras, recreaciones de El jardín de las Delicias de El Bosco. Habló sobre su instalación informática Cochon sur canapé y sobre los desafíos que enfrenta el arte y el mercado del arte post cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El fotógrafo Marcos López contó cómo vive estos días entre la incertidumbre por la pandemia de coronavirus y la hiperproductividad

Desde Berlín, Charly Nijensohn relató cómo vive la cuarentena y el aislamiento y la soledad extrema que vivió en Upernik, un pueblo perdido de Groenlandia. También habló sobre Estrategias de regeneración, su nuevo proyecto que reúne una serie de esculturas en sitios inaccesibles para el hombre, que dan refugio a aves migratorias.

Osías Yanov contó su experiencia en la residencia para artistas DAAD que cursa en Berlín y habló sobre el futuro de la performance y el contacto físico post coronavirus.

Daniel Santoro mostró sus cuadernos de apuntes, el manual del niño neoliberal que dibuja en estos días y sus pinturas, habló sobre su pasión por Borges, del deseo y del goce y sobre el peronismo.

Martín Di Girolamo recordó su muestra Get out en galería Maman, que no llegó a inaugurarse por la pandemia y que puede verse en un video que el artista grabó contrarreloj. Además conversó con Oybin sobre la evolución de su obra y su forma de trabajar.

Desde México, Ana Gallardo habló sobre sus proyectos en geriátricos y residencias de día, el que llevó adelante con las mujeres de la cárcel de la Giudecca, en Venecia y el de restauración de pinturas al óleo hechas por su madre. También sobre las dificultades que enfrenta y el lugar ocupan hoy las mujeres artistas en el mercado local.

Arturo Aguiar mostró la fotografía que le tomó a Ramona Medina (vecina de la Villa 31 que estaba internada por coronavirus y murió) y otras imágenes que integran ese ensayo fotográfico, además del detrás de escena de una de sus obras.

Fátima Pecci Carou explicó el vínculo entre animé, identidad y cosplay. Recordó el encuentro con la madre de una de las retratadas en Algún día saldré de aquí, que reúne imágenes de mujeres víctimas de femicidio, desaparecidas o confinadas por trata. Mostró, además, las pinturas que hizo en cuarentena y que integrarán su próxima exhibición.

La periodista conversó con Gabriel Chaile desde Lisboa, donde se fue a hacer una residencia y terminó pasando la cuarentena. El artista mostró los dibujos en carbonilla que está haciendo estos días y que integran su próxima animación y habló sobre los recuerdos que lo marcaron.

Tomás Espina habló de su nueva serie ahumada y pintada al óleo, de sus trabajos con pólvora, de su decisión de cerrar un ciclo, de sus obras claves, del rol de la mujer hoy y de su concepción del arte y de la vida.

Nora Fisch, directora de galería Nora Fisch, habló sobre la versión virtual de ArteBA y sobre el festival de teorías conspirativas sobre la pandemia de coronavirus que había lanzado la galería.

Daniel Merle rememoró las estrategias de supervivencias que conoció cuando estuvo en cautiverio en el edificio de la "Coordinación Federal". Además, durante la #cuarentena por el coronavirus Merle hizo acuarelas y una serie de fotografías que condensan historias de su vida cotidiana en estos días.

Gabriel Chaile habló con Marina Oybin desde Lisboa.

Antes y después del arte

La periodista Mariana Gioiosa comenzó un ciclo de entrevistas en su Instagram en vivo todos los martes a las 18.00. Se trata de una propuesta a la que llamó Antes y Después del Arte.

“El ciclo lleva ese nombre debido a que por un lado entrevista a personas vinculadas íntimamente con el arte, y por otro, frente al cambio de la dinámica del mundo, acelerada por la pandemia del Covid 19, reflexiona con ellos acerca de la adaptación a nuevas formas de comunicación, difusión y prácticas artísticas, teniendo en cuenta factores como la ecología, dispositivos tecnológicos y economía creativa” explica Gioiosa.

“Ya no vamos a volver a 2019 y si sabemos adaptarnos puede ser algo positivo”, contó entusiasmada.

En la primera emisión el invitado fue el reconocido curador internacional Marcello Dantas, quien aportó una interesante mirada sociológica sobre el arte. También participó Diego Trulls, uno de los pioneros de la difusión del arte en la plataforma digital, que aportó su mirada sobre las diferentes oportunidades en el nuevo escenario en que se vive. En otra de las emisiones la presidenta de arteBA y coleccionista Amalia Amoedo habló sobre el coleccionismo en tiempo de pandemia y adelantó futuras acciones que hará la feria internacional para promover el arte argentino.

“Me preparo mucho antes de cada entrevista, además de periodista me estoy formando como curadora, la investigación es una parte importante de mi trabajo. Busco que la entrevista sea entretenida, pero sobre todo aportar información de calidad” concluyó Gioiosa.

El curador Marcello Dantas, en diálogo con Mariana Gioiosa.

Finalmente, el artista y docente Marcelo Gutman, desde su cuenta de Instagram, realiza posteos donde nos informa sobre las mejores muestras internacionales y sobre los últimos libros dedicados al arte moderno y contemporáneo.

Durante la cuarentena comparte interesantísimos catálogos de arte que se descargan de forma totalmente gratuita. Hasta el momento ha ofrecido las publicaciones dedicadas a las retrospectivas "Internacional Pop", realizada en el Walkerr Art Center en 2015, la de Alexander Calder realizada en Australia en 2018, la de William Blake en la Tate de este año, la de Carmelo Arden Quin realizada en Montevideo en 2010, la de Andy Warhol en el Malba del mismo año y la de Ernesto Neto en Brasil del 2019.

Desde hace algunos días realiza sorteos de publicaciones de arte que vienen acompañados de un tote bag con frases de conocidos artistas internacionales.

Por último, dio a conocer que su proyecto "by appointment", creado en 2007, acaba de ser seleccionado para BAphoto (la feria se realizará online entre el 1 y el 15 de Septiembre) y que durante el 2021 comenzará a realizar muestras en la nueve sede de la galería, que estará en el histórico edificio "Pasaje General Paz" de Belgrano.

Existe en la web y las redes sociales una oferta numerosa y variada de propuestas que pueden calmar la ansiedad de aquellos que extrañan las visitas a museos, ferias y galerías hasta que sea posible retomar las actividades tal como las conocíamos antes de la pandemia. Es cuestión de buscar y aprovechar los recursos que se tienen a mano.