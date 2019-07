Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Lorcan Roche Kelly

El rally de los bonos es interminable, el BCE y la Reserva Federal eligen candidatos, y los datos del PMI apuntan a una desaceleración. A continuación, algunas de las cosas de las que los mercados están hablando hoy.

Nuevos mínimos

El repunte mundial de los bonos soberanos continúa a buen ritmo esta mañana. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se redujo al nivel más bajo en más de dos años, y llegó a tocar el 1,995%, mientras que el rendimiento de la deuda de Alemania a 10 años se negocia muy cerca de la tasa de depósitos del BCE del -0,4%. Al impulso de los bonos italianos aún le queda margen y el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzó el 1,703% esta mañana mientras el Gobierno recorta sus ambiciones presupuestarias. Los analistas no ven un final para el repunte mundial a corto plazo, aunque hay algunas excepciones notables.

Nuevos líderes

La prolongada negociación en Bruselas sobre quién encabezaría algunas de las instituciones más importantes de la Unión Europea ha producido algunos resultados sorprendentes. Para los mercados, la más importante es la selección de la directora del FMI, Christine Lagarde, para dirigir el Banco Central Europeo. Ella sería la segunda persona de nacionalidad francesa al frente del banco, la primera mujer, y es una política más que una experta en política monetaria. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump nominó a Christopher Waller y Judy Shelton para la junta de la Reserva Federal, y se considera que ambos respaldan una política más expansiva.

Nada nuevo

Los datos recabados de gestores de compras de la zona euro esta mañana mostraban una expansión, y alcanzaron una lectura de 52,2 en junio, la más alta desde noviembre. La cifra general ocultó una caída en fabricación y confianza empresarial. Una lectura similar en el Reino Unido fue de 49,7, la primera vez que ha apuntado a una contracción desde el período inmediatamente posterior al referéndum del brexit en 2016. Las cifras del PMI de Estados Unidos para junio salen a las 9:45 a.m., hora de Nueva York.

Mercados mixtos

El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja de 0,7%, ya que el yen se fortaleció frente al dólar y las acciones tecnológicas revirtieron parte de sus ganancias recientes. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,8% a las 5:50 a.m., en un amplio repunte donde solo retrocedía el sector del petróleo y del gas. Los futuros de S&P apuntan a un alza al inicio de la jornada, de los rendimientos de los bonos del Tesoro ya hemos hablado anteriormente y el oro avanzaba.

También hoy...

Con el festivo de mañana, hoy se esperan bastantes datos económicos. A las 8:15 a.m., el cambio en el empleo de ADP ofrecerá a los inversores un atisbo del mercado laboral antes de los datos de nóminas del viernes. Las solicitudes semanales de desempleo y la balanza comercial de mayo de Estados Unidos salen a las 8:30 a.m., los productos duraderos, los pedidos a fábricas y los no manufactureros ISM salen a las 10:00 a.m. La Bolsa de Nueva York cierra hoy a la 1:00 p.m. por la jornada festiva del 4 de julio mañana.