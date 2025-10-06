Acciones de Tesla suben tras publicaciones crípticas que anticipan presentación de producto

Tesla Inc. logró captar la atención de los inversores el lunes con una serie de publicaciones en redes sociales que impulsaron sus acciones.

En un primer video, la compañía mostró un objeto negro similar a un tapacubos con el logotipo de Tesla girando antes de revelar la fecha 10/7, lo que sugiere una posible presentación de producto el martes.

En otra publicación, se aprecia un vehículo estacionado en completa oscuridad con solo los faros encendidos.

Las acciones de Tesla subieron hasta un 4% poco después de la apertura de la bolsa de Nueva York. Los títulos habían caído a finales de la semana pasada tras un trimestre récord en ventas que será difícil de repetir, ahora que expiraron las subvenciones federales para autos eléctricos en EE.UU.

Sin novedades desde hace casi dos años

Tesla no añade un nuevo producto a su gama desde el lanzamiento del Cybertruck hace casi dos años. La camioneta ha sido objeto de controversia y considerada una decepción. Los ejecutivos han señalado que se prepara una versión más asequible del Model Y para apuntalar las ventas, en momentos en que cesaron los créditos fiscales para vehículos eléctricos en el país.

Otro proyecto en desarrollo es el Roadster de segunda generación, cuyo prototipo se presentó en 2017. Elon Musk dijo en febrero de 2024 que Tesla planea comercializar el modelo este año.

LM