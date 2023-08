Los inversionistas están expuestos al riesgo climático y las calificadoras no lo evalúan

Los inversionistas en bonos no pueden confiar en las calificaciones crediticias para obtener una evaluación justa del riesgo climático al que están expuestos, y deben prepararse para los “problemas que se avecinan”, según el Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Desde dentro de las tres grandes empresas de calificación crediticia: Moody’s Investors Services, S&P Global Ratings y Fitch Ratings ya se han emitido advertencias, pero han pasado en gran medida desapercibidas, dijo IEEFA, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, el lunes en un comunicado.

Dentro de la industria, “las alarmas han estado sonando durante meses”, dijo Hazel Ilango, analista de finanzas de energía centrada en los mercados de deuda en IEEFA.

IEEFA señala que en junio, S&P advirtió que el cambio climático se está convirtiendo en un factor “significativo” que afecta la solvencia crediticia, pero reconoció que “muy pocas acciones de calificación relacionadas con el clima” se habían llevado a cabo desde principios de 2022; Fitch ha advertido que alrededor del 20% de las empresas se enfrentarán a rebajas en la próxima década debido al cambio climático, mientras que Moody’s ha dicho que los riesgos crediticios vinculados a factores ambientales, sociales y de gobernanza van en aumento.

Pero las advertencias fueron ignoradas en gran medida, lo que “es preocupante”, afirmó Ilango.

Las consecuencias de no considerar el cambio climático

Según IEEFA, el hecho de no reflejar gradualmente el impacto del cambio climático en las calificaciones crediticias expondrá a los emisores a mayores pérdidas repentinas en el futuro. La advertencia se produce cuando el clima extremo domina los titulares de las noticias debido a que grandes regiones de Norteamérica, Europa, Asia y África se han visto afectadas por todo tipo de catástrofes climáticas, desde inundaciones hasta sequías e incendios forestales.

La brecha entre la realidad del cambio climático y los riesgos reflejados actualmente en las calificaciones crediticias “podría resultar en rebajas de varios niveles y desencadenar ventas masivas de bonos”, señaló Ilango.

En un análisis reciente de una transición energética ordenada para 2050, S&P Global Market Intelligence encontró que las empresas en cinco sectores principales intensivos en carbono (aerolíneas, automotor, metales y minería, petróleo y gas, y generación de energía) enfrentaron un riesgo de rebaja de 31% a 54%. Mientras tanto, una transición desordenada aumentaría el riesgo de rebaja de la calificación crediticia entre un 2% y un 20% adicional, indicó el análisis.

Ahora existe una necesidad urgente de que los reguladores intervengan y exijan a las empresas calificadoras que actualicen su enfoque, según IEEFA. Sin mejores reglas, es probable que la industria siga siendo “reactiva, en lugar de proactiva”, dijo.

IEEFA dice que las empresas calificadoras podrían adoptar alternativas a corto plazo y prospectivas, por ejemplo, pronosticando las ganancias futuras o el impacto en los flujos de efectivo desde una perspectiva de riesgo climático. Y los reguladores deberían exigir que los comités de calificación crediticia incluyan como miembros a especialistas climáticos independientes sin derecho a voto.