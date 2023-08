Productores agrícolas se reunirán para mostrar sus soluciones a un problema global: “El carbono no tiene grieta”

Esta semana se realizará en Rosario el 31° Congreso Aapresid, que con el lema “Carbono, elemento de vida”, organiza la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Carbono, salud de suelo y cambio climático es el principal de los 9 ejes temáticos que tendrá el congreso y es transversal a todo el programa, que abordará la temática de este nutriente, íntimamente vinculado con la materia orgánica, con una mirada global hasta el lote, reforzando una de las premisas más importantes de Aapresid: suelos vivos y sanos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Al respecto, Nicolás Bronzovich, director, adjunto del programa Prospectiva de Aapresid, el área de la entidad que se encarga durante todo el año del diseño y armado temático del Congreso, dijo que “queremos contarles a todos que hace 31 congresos que venimos hablando del carbono, y de la importancia y de la riqueza que significa el carbono en el suelo”.

Agregó que “se trata de cuidarlo, mantenerlo en el suelo con la técnica con la que nosotros nacimos para promover, que es la siembra directa, y con toda la agronomía que se les pone alrededor a los sistemas bajo siembra directa. Venimos a decirles que celebramos que el carbono esté en la agenda global y que queremos sincronizar, discutir y conversar lo que nosotros hemos aprendido y enriquecerlo, con lo que ahora la agenda global está generando alrededor del carbono”.

En diálogo con el programa Aire de Campo por Radio Perfil (FM 101.9 y AM 1190) conducido por Joaquín Pinasco, Bronzovich destacó que “todos nosotros somos carbono. El carbono es vida. Hay gente que está preocupada por la contaminación de dióxido de carbono en el aire, porque eso provoca el cambio climático. Y hay gente, como quienes estamos en Aapresid y los productores agropecuarios en general, que estamos preocupados por mantener el carbono en el suelo. Porque hemos aprendido, después de muchos años de trabajo de toda la comunidad científica y agropecuaria, que (para conservar) el carbono en el suelo no importa sólo el contenido de nutrientes químicos y la salud física del suelo, sino también la salud biológica”.

Y agregó: “El carbono no tiene grieta, estamos todos preocupados por el carbono y a él como elemento no le importa mucho, si queremos descarbonizar el aire o queremos carbonizar el suelo. Lo que le importa es que “nos pongamos todos a sincronizar esas estrategias para resolver las dos cosas. No importa, cuál es el valor y cuál es la externalidad. Lo importante es que lo hagamos” enfatizó.

Contenidos

El Congreso Aapresid tiene 9 ejes temáticos. Al principal - Carbono, salud de suelo y cambio climático se suman: Sistemas agroecológicos, Maquinaria y Agtech, Bioeconomía, Sistemas integrados (agricultura y ganadería), Legislación y políticas públicas, Biotecnología, Manejo de cultivos, y Educación y Comunicación.

En ese sentido, Bronzovich, además de destacar la variedad de contenidos del Congreso, mencionó que “como viene ocurriendo hace varios años, estamos haciendo la Semana Agtech que es una mesa plural y que elige el Congreso Aapresid para cerrar su actividad”.

Entre sus contenidos figuran tecnologías duras, herramientas digitales concretas conocidas como Agtech, y otras como Fintech, Biotech, “todos nuevos nombres a los que nos tenemos que acostumbrar” y disertantes específicos que abordarán cómo resolver la adopción de las Agtech.

“Habrá gente diciendo cómo hacen las generaciones más grandes, a quienes les cuesta adoptar las Agtech, qué conocimiento necesitan incorporar y cómo fomentamos ese conocimiento para que todos podamos acceder a estas tecnologías, que ya se percibe que tienen mucho para aportar a la sustentabilidad de los sistemas”, explicó.

“Se van a presentar Agtech que nos ayudan a medir y certificar cuánto carbono guardamos en el suelo. Y también relacionadas a los distintos procesos de cultivo, desde siembra, aplicación de granulados y de líquidos, cosecha y post cosecha”, entre muchos otros usos de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Esta temática atraviesa todo el Congreso y se integrará con los otros ejes. “Habrá desarrolladores de Agtech, propietarios o emprendedores y usuarios. Todo lo que es Agtech va a estar abordado desde distintas aristas”, explicó Bronzovich.

Paradoja

Por otra parte, consultado sobre si la paradoja que se da por el hecho de que los progresos de la comunidad agrobioindustrial y científica argentina en materia de sustentabilidad agrícola convivan con los altísimos índices de pobreza que sufre el país, no debería llamar la atención de la clase política, Bronzovic manifestó: “Tuvimos una oportunidad con la siembra directa que nos permitió dar un salto de productividad, de calidad de alimento, de sustentabilidad interesantísimo y no puede ser que, después de eso, tengamos los niveles de pobreza que tenemos. Como institución, por la presencia global que tiene Aapresid, nos vamos convenciendo que tenemos la oportunidad carbono”.

Y agregó: “Pongámosla todos juntos en la agenda política. Todos tenemos, desde nuestro pequeño gran lugar, algo para aportar y para fomentar, para que esto esté en la agenda política. Que la oportunidad del carbono no termine siendo un desafío o una desventaja, que no nos termine limitando el acceso a los mercados, sino que todos nos veamos beneficiados. Solo necesitamos organizarnos, juntarnos y ponernos a conversar. Eso es lo que pretende el Congreso Aapresid: ser ese gran espacio de conversación donde todos participemos”, concluyó.