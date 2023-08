Acciones, bonos y dólar: cómo seguirán hasta las elecciones de octubre

El resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), con el inesperado triunfo de Javier Milei, provocó una turbulencia inicial en los mercados, que exhibieron pérdidas de hasta 16% en acciones y 12% en bonos soberanos aunque más tarde se recortarían las caídas.

Con el correr de las horas, los activos financieros de la Argentina pudieron reducir el rojo. Tal fue el caso del Grupo Financiero Galicia (GGAL) con un retroceso de 16% y un posterior repunte que la dejó en torno a -5%. Algo similar ocurrió con el papel de YPF: pasó de un abrupto descenso de 10% a -1,48%.

Las incertezas del escenario electoral y político se hicieron sentir con fuerza en las primeras horas de la jornada, que también estuvo dominada por una devaluación del 22% del dólar oficial. De esta manera, el Gobierno habilitó una suba del tipo de cambio a $365,50.

Los analistas consultados por PERFIL coincidieron en que la incertidumbre electoral fue el factor principal que hizo caer los papeles en el albor de la rueda. No obstante, expresaron diferentes posturas a la hora de explicar la actividad alcista que sobrevino a la merma.

"Principalmente el movimiento que vimos por la mañana estaba mas motivado por el miedo y la incertidumbre que por un análisis racional. El mercado a estos precios de bonos en dólares está descontando una agresiva reestructuración", opinó el trader Nicolás Olivé Durán.

El entrevistado planteó que no vislumbra una caída del mercado de bonos y acciones mayor en las próximas jornadas pero si un movimiento de flujos de fondos de corto plazo "saliendo de pesos y dolarizándose en otros activos", una maniobra típica durante los procesos electorales.

Por su parte, Christian Buteler expresó que el mercado "tenía muchos escenarios dentro de los precios pero el que no tenía seguro era Milei primero". A la vez, el consultor económico consideró que el desconocimiento de los detalles de los planes económicos del líder de La Libertad Avanza y de Patricia Bullrich puede haber contribuido en la zozobra inaugural.

Para Franco Tealdi, por más que dos de los postulantes más votados sean promercado, "en realidad hay una elección de tres tercios y la conclusión que se saca es que no hay tendencia clara ni nada dicho hasta ahora sino que reina la incertidumbre".

"Hay un corto plazo muy desafiante por delante donde el ministro de Economía quedó completamente débil y sin margen de maniobra. Se está viendo con la devaluación y con el ajuste que se está viniendo, que seguramente está consensuado con el FMI", añadió el especialista bursátil.

A su turno, Leandro Ziccarelli consideró que el ganador de los comicios primarios "genera mucha incertidumbre en torno tanto a su programa económico como a su capacidad de gobernar efectivamente". "Era evidente que el mercado eso lo iba a sopesar a la hora de pasar a precios la sorpresa electoral", evaluó.

Sin embargo, el consultor financiero, conocido popularmente como El zar de las finanzas, aclaró que "los movimientos que vimos no son culpa de Milei, ni de sus votantes" sino que se trata de "un fenómeno de precios relativos que no cierra y el mercado no va a esperar al 10 de diciembre para corregirlo".

Las fluctuaciones financieras se sumaron a la nueva escalada de las cotizaciones del dólar, en medio de un contexto de escasez de reservas internacionales. Al aumento del oficial le siguió la disparada de 13,22% del blue, que cerró en $685; del MEP a $621,14 y del contado con liquidación (CCL) a $654,95.

Según el analista financiero Francisco Castro, la suba del tipo de cambio efectuada por el oficialismo se explica como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario y por la elección de La Libertad Avanza, cuyo eje central está en la dolarización. "El mercado se anticipa y demanda", apuntó.

En tal sentido, Castro observó que la baja en la apertura y posterior recuperación de los activos financieros de la jornada en las acciones evidencia "una señal alcista para el futuro".

Bajo la perspectiva de Duré Oliván, el mercado pondrá presión sobre la brecha cambiaria, de 80% a los valores actuales, que se mantendría mientras no existan "certezas de cambios en la política monetaria".

"Con este sell off, deberíamos estar entrando en pisos. Sobre todo en bonos argentinos. Las acciones han rebotado muy fuerte desde la apertura. Arrancaron menos 14% o 15% y llegaron a -4% o -6%", remarcó Tealdi.

Y acotó: "En el mediano plazo, la historia argentina luce muy constructiva. Que el 60% se haya inclinado por fuerzas medianamente pro mercado y que la variable del oficialismo sea Massa, que no es lo más radicalizado de Unión por la Patria, permite tener una mirada constructiva".

Al mismo tiempo, Ziccarelli manifestó que "la rueda de hoy fue menos caótica de lo que se pensaba". "E incluso la devaluación del dólar oficial arrojó un saldo relativamente positivo ya que el Banco Central compró más de USD 200 millones, la brecha cayó levemente y el FMI ratificó que viene el desembolso en 10 días. Si esa tendencia continua, las cosas pueden mejorar. Si algo de esa tendencia cambia, la situación va a volver a ser muy delicada", sostuvo.

Por último, Buteler apeló a la cautela y remarcó que "cuando ve estos inicios de corridas, sabe cómo empieza pero no siempre cómo termina ni hasta dónde llega".

