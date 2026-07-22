Alertan que los hutíes ya están listos para atacar el transporte marítimo en el Mar Rojo

Los militantes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, están listos para atacar el transporte marítimo desde posiciones cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo, según un organismo internacional de monitoreo de la seguridad naval.

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“Fuentes cercanas al grupo afirmaron que los hutíes han completado los preparativos para atacar el transporte marítimo, incluido el despliegue de misiles y drones”, señaló el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC, por sus siglas en inglés) en una alerta publicada el martes por la noche, sin ofrecer más detalles.

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Los hutíes afirmaron esta semana que bloquearán el transporte marítimo vinculado con Arabia Saudita y advirtieron a las navieras que no hagan escala en los puertos del país. La medida amenaza las exportaciones sauditas de petróleo desde Yanbu, un centro de embarque en el mar Rojo que se ha convertido en una alternativa clave desde que la guerra redujo casi por completo el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Las embarcaciones han seguido utilizando las rutas marítimas habituales sin interrupciones y no se confirmaron ataques contra buques mercantes en las últimas 48 horas, indicó el JMIC. El grupo naval multinacional comparte información sobre seguridad marítima en Medio Oriente con la navegación comercial y fue creado a comienzos de 2024 en respuesta a los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

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El martes se observó que un pequeño grupo de buques interrumpió temporalmente su travesía antes de ingresar al mar Rojo por Bab el-Mandeb, mientras que otros que ya navegaban en ese mar dieron media vuelta y pusieron rumbo al canal de Suez.

GZ