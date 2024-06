BlackRock crea carteras modelo de activos dirigidas a clientes minoristas ricos

BlackRock Inc. se está expandiendo aún más hacia la inversión en mercados privados mediante la creación de carteras modelo dirigidas a clientes minoristas ricos de Estados Unidos.

La empresa trabajará con GeoWealth, con sede en Chicago, para ofrecer fondos de deuda y capital privado en carteras personalizadas para asesores financieros de EE.UU., según informó BlackRock el miércoles en un comunicado. GeoWealth supervisa unos US$28.000 millones en 180.000 cuentas y unos 200 asesores de inversión registrados.

Esta medida permite a BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo, “ampliar el acceso a los mercados privados, una de las clases de activos más solicitadas en la actualidad”, afirmó en el comunicado Eve Cout, responsable de diseño de carteras y soluciones para el negocio de asesoramiento patrimonial de BlackRock en EE.UU.

BlackRock considera que el mercado de gestión de patrimonio de EE.UU. es una de sus mayores oportunidades de crecimiento. Generó alrededor de US$4.500 millones de ingresos en 2023, aproximadamente una cuarta parte del total de la compañía.

El negocio de carteras modelo en sí es una de las áreas de gestión de activos de más rápido crecimiento, y BlackRock espera que duplique sus activos hasta unos US$10 billones en los próximos cinco años. BlackRock cuenta con unos US$125.000 millones en las carteras modelo gestionadas para clientes de EE.UU., y las carteras personalizadas han generado alrededor de US$31.000 millones de nuevos activos en los últimos cuatro años, según la empresa.

Los objetivos de BlackRock

Tras dominar los fondos pasivos de bajo costo durante la última década, la empresa pretende convertirse en una ventanilla única para los clientes mediante el aumento de sus capacidades en activos privados. A finales de abril, el fondo de deuda privada minorista de BlackRock contaba con unos US$498 millones en activos y su fondo de renta variable privada minorista, con unos US$231 millones.

BlackRock, que a fines de marzo tenía US$10,5 billones en activos gestionados, compite cada vez más con gigantes del capital privado como Blackstone Inc, KKR & Co y Apollo Global Management Inc, que intentan penetrar más en el mercado de gestión de patrimonio minorista.

