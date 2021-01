Brasil importará 2 millones de vacunas de AstraZeneca-Oxford

Fabiana Batista

Brasil permitirá la importación de 2 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford antes de su aprobación.

La solicitud fue realizada por Fiocruz, que se asoció con AstraZeneca para producir la vacuna en Brasil, según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil. La medida está destinada a aumentar la capacidad para cuando se apruebe la vacuna.

Fiocruz planea entregar más de 100 millones de dosis de la vacuna para fines del primer semestre de 2021, informó el laboratorio en un comunicado a fines de diciembre.

Una solicitud oficial para uso de emergencia o registro no ha sido enviada por AstraZeneca al regulador de Brasil, según la declaración de Anvisa. Fiocruz señaló recientemente que la aprobación de la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido podría ayudar a acelerar el proceso de presentación en Brasil, que se espera finalice el 15 de enero. Las dosis, que podrían llegar a Brasil este mes, se almacenarán en un laboratorio de Fiocruz hasta que sean aprobadas.

Brasil aún no ha aprobado una vacuna. El presidente Jair Bolsonaro dijo recientemente que el país podría comprar vacunas a Moderna Inc. y Pfizer Inc. El país también cuenta con Coronavac, una vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinovac y producida por el Instituto Butantan en São Paulo.