Burford se hunde 15% ante escepticismo judicial por demanda contra Argentina

Las acciones del fondo de litigios Burford Capital Ltd. caían con fuerza en las operaciones de Nueva York durante una audiencia sobre la apelación de Argentina a una sentencia judicial en Estados Unidos por US$16.000 millones, que obtuvieron los demandantes que financió el fondo contra la nación sudamericana.

Dos de los tres jueces del tribunal de apelaciones de EE.UU. que revisan el caso en Manhattan expresaron escepticismo el miércoles sobre si la causa debía haberse permitido en una corte estadounidense.

“Da la impresión de que debería haberse litigado en Argentina”, dijo el juez de circuito estadounidense Denny Chin durante la audiencia.

Las acciones de Burford se hundieron hasta un 15% en las primeras horas de la tarde.