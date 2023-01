Empresas de Chicago buscan extranjeros despedidos por las tecnológicas

Chicago busca atraer a trabajadores extranjeros despedidos por gigantes de la tecnología. Empresas de la ciudad y sus suburbios buscan quieren a los mejores talentos y cubrir miles de puestos vacantes.

Más de 35 empresas en la región de Chicago están dispuestas a contratar trabajadores con visas H-1B, otorgadas a empleados extranjeros en ocupaciones especializadas como ingeniería de software. Las empresas se han asociado con la ciudad y P33, una organización sin ánimo de lucro fundada por la ex secretaria de Comercio Penny Pritzker, para crear un sitio web con un listado de vacantes que saldría al aire el miércoles.

La iniciativa es la primera de su tipo y podría reforzar la ambición de Chicago de convertirse en un centro de tecnología. También ayudará a las empresas —entre ellas Caterpillar Inc., Walgreens Boots Alliance Inc., la agencia de informes crediticios TransUnion y la firma de reventa de boletos Vivid Seats Inc.— a llenar las más de 400.000 vacantes abiertas en Illinois.

Amazon inicia una nueva ronda de despidos

“Tenemos una necesidad real de talento”, dijo el director ejecutivo de TransUnion, Chris Carwright. “Queremos transmitir el mensaje de que hay una comunidad de tecnología muy atractiva aquí en Chicago. Es vibrante y dinámica”.

Empresas de tecnología como Alphabet Inc., Meta Platforms Inc, Twitter Inc. y Amazon.com Inc. han anunciado recortes de empleos en medio del nerviosismo sobre el crecimiento económico mundial. El año pasado, la industria de la tecnología anunció 97.171 despidos, más del 600% respecto al año anterior y la mayor parte de cualquier sector, según la consultora de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas Inc.

Visas H-1B

Las reducciones de puestos de trabajo afectan especialmente a los trabajadores extranjeros. Aquellos con visas H-1B solo tienen 60 días para encontrar un nuevo puesto y convencer a los empleadores de que respalden su visa. El proceso puede costarle a las empresas entre US$5.000 y US$10.000 más que contratar a un ciudadano estadounidense o alguien con residencia permanente, según Don Garner, presidente de LL.M Law Group, que se enfoca en asuntos de inmigración.

Ola de despidos en Microsoft: al igual que Amazon o Meta, eliminará miles de puestos en 2023

La idea de ayudar a los trabajadores extranjeros surgió por primera vez cuando Brad Henderson, director ejecutivo de P33, asistió a una cena organizada por la American India Foundation a fines del año pasado. “La conversación en la sala era sobre las preocupaciones reales que sentía su comunidad en torno a los problemas de las visas H-1B y la gran cantidad de despidos”, recuerda.

Junto con World Business Chicago, una organización de desarrollo económico, Henderson comenzó a hablar con directores ejecutivos, abogados y especialistas en recursos humanos para averiguar si se podía hacer algo.