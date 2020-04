China podría ser “intencionalmente responsable” del virus: Trump

Mario Parker

El presidente Donald Trump planteó la posibilidad de que China causó deliberadamente el brote de Covid-19 que ha cobrado la vida de más de 39.000 estadounidenses y dijo que debería haber consecuencias si se determina que el país es “intencionalmente responsable”.

La Dra. Deborah Birx, miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, dijo el domingo que el primer país expuesto a una pandemia tiene la “obligación moral” de ser transparente en su respuesta.

“Veamos qué pasa con su investigación. Pero también estamos haciendo investigaciones”, dijo Trump en una conferencia de prensa de la Casa Blanca el sábado. “Si fue un error, un error es un error. Pero si fueran intencionalmente responsables, entonces sí debería haber consecuencias”.

El vicepresidente, Mike Pence, dijo el domingo que Estados Unidos “haría las investigaciones apropiadas en el momento adecuado”.

“Está claro para nosotros que la Organización Mundial de la Salud no solo no comunicó a EE.UU. y al mundo lo que estaba sucediendo en China, sino que China no fue tan comunicativa como debería haberlo sido”, dijo Pence en “ Fox News Sunday”.

A medida que se intensificó el escrutinio de la respuesta de Trump al brote, los republicanos del Congreso han tratado de culpar a China por el brote de coronavirus, que surgió de la provincia de Hubei del país a fines de 2019.

Algunos legisladores republicanos han sugerido que el virus fue liberado de un laboratorio durante experimentos chinos, y presentaron un proyecto de ley que permitiría a los estadounidenses demandar a China por daños y perjuicios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el lunes que la comunidad internacional “debería trabajar en conjunto en estos tiempos difíciles en lugar de señalarse el uno al otro”.

“El virus es el enemigo común de toda la humanidad y puede aparecer en cualquier momento en el mundo”, dijo Geng Shuang, portavoz del Ministerio, a periodistas en Pekín. “Como muchos otros países, China fue atacada por este virus. Somos la víctima en lugar del culpable”.

‘Gran diferencia’

Las organizaciones políticas republicanas han atacado a los demócratas que han defendido al pueblo chino o su liderazgo.

“Nuestra relación con China era buena hasta que hicieron esto”, dijo Trump el sábado. “Se hizo la pregunta: ‘¿estaría enojado con China?’. Bueno, la respuesta bien podría ser un sí rotundo, pero depende: ¿fue un error que se salió de control o se hizo deliberadamente?

“Hay una gran diferencia entre estos dos escenarios”, comentó.

La campaña de Trump envió un correo electrónico para recaudar fondos la semana pasada que acusaba a China de “mentir” sobre el brote. Pero el propio Trump no ha sido tan duro con el país. Elogió repetidamente a China y a su presidente, Xi Jinping, en enero y febrero por su manejo del brote, lo que complica los esfuerzos republicanos para calificar al país como un villano ahora.

Trump dijo la semana pasada que detendría la financiación estadounidenses para la OMS, acusando a la agencia de la ONU de aceptar las afirmaciones chinas sobre la enfermedad “al pie de la letra”. La medida ha sido criticada a nivel internacional y por muchos demócratas.

Birx dijo en el programa “This Week” de ABC que el primer país expuesto a una pandemia, en este caso China, “tiene realmente una obligación moral más elevada en materia de comunicación y transparencia”.

“Es algo que podemos analizar después de que esto haya terminado”, dijo Birx.