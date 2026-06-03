Citadel pagará por ideas de inversión de otros hedge funds

Citadel, la firma de Ken Griffin, se prepara para lanzar un nuevo programa que recopilará ideas de inversión de otros fondos de cobertura a cambio de una comisión, con el objetivo de incorporarlas a sus propias estrategias cuantitativas, en momentos en que las mayores firmas del sector compiten por datos de mercado y nuevas formas de desplegar capital.

Alerta en el mercado agrícola ante la caída de las cotizaciones internacionales de la soja, el maíz y el trigo

El nuevo programa de captura de alfa del lado comprador (“buyside alpha capture”) estará integrado en el negocio de Estrategias Cuantitativas Globales (GQS, por sus siglas en inglés) de Citadel, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron anonimato por tratarse de información privada. La iniciativa recopilará señales de inversión provenientes de gestores discrecionales externos con historial comprobado, añadió una de las fuentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En respuesta a una solicitud de comentarios, Navneet Arora, responsable de GQS en Citadel, señaló en un comunicado que la división ha combinado desde sus inicios técnicas cuantitativas y discrecionales para diseñar sus estrategias. Arora se incorporó a Citadel en 2013 como investigador cuantitativo senior y fue promovido a su cargo actual en 2019.

La captura de alfa busca generar señales de inversión a partir de grandes volúmenes de datos e ideas aportadas por terceros a cambio de una comisión. El método, desarrollado originalmente por Marshall Wace hace más de dos décadas, se nutría tradicionalmente de información procedente de participantes del lado vendedor del mercado, como analistas de bancos. Sin embargo, en los últimos años ha evolucionado hacia programas que también incorporan ideas provenientes del lado comprador.

Mientras tanto, las mayores firmas multiestrategia de la industria de los hedge funds, como Millennium, Citadel y Point72 Asset Management, conocidas por sus rentabilidades estables, buscan constantemente nuevas maneras de asignar capital. Citadel, que opera desde 2008 un programa de captura de alfa orientado al lado vendedor denominado Alpha League, gestionaba aproximadamente US$68.000 millones al inicio de mayo, según información de su sitio web.

Solomon de Goldman Sachs ve más codicia que miedo en mercados bursátiles

El fondo Tactical Trading de Citadel subió un 2,3% el mes pasado y acumula un alza del 10,8% en lo que va del año hasta mayo, según una de las personas consultadas. Un representante de la firma declinó hacer comentarios.

GZ