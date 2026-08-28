La confianza del consumidor en EE.UU. cae pese a una menor expectativa de inflación

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en agosto por primera vez en tres meses debido al deterioro de las perspectivas económicas, aunque las expectativas de inflación para el próximo año disminuyeron.

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El índice de confianza de la Universidad de Michigan bajó a 51,7 en agosto, según datos publicados el viernes. La lectura final mejoró ligeramente respecto del dato preliminar y superó la mediana de las estimaciones de los economistas consultados por Bloomberg.

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El informe también mostró que los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual del 4% durante el próximo año, la lectura más baja desde marzo, aunque todavía en un nivel históricamente elevado.

Los consumidores siguen preocupados por que “la inflación se mantenga elevada en el futuro previsible”, señaló Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado.

“Además de los problemas que afectan el bolsillo y que han sido fundamentales para la percepción de los consumidores sobre la economía, existe una preocupación cada vez mayor de que las perspectivas en otras áreas de la economía puedan estar debilitándose”, agregó.

Las perspectivas de los consumidores sobre la economía para el próximo año y para los próximos cinco años se deterioraron en agosto. Las mediciones de las condiciones económicas actuales y de las expectativas de los consumidores también disminuyeron respecto del mes anterior. La confianza entre los republicanos cayó al nivel más bajo desde noviembre de 2024.

La caída de la confianza muestra que los hogares siguen enfrentando presiones por los elevados costos mientras se prolonga el conflicto en Medio Oriente. El precio promedio nacional de la gasolina se mantuvo por encima de US$4 por galón durante agosto, mientras la inflación más general ha erosionado los ingresos.

Hsu señaló que los consumidores también esperan precios más altos de la gasolina en el futuro.

A largo plazo, los consumidores prevén que los precios en general aumenten a una tasa anual del 3,3% durante los próximos cinco a 10 años.

El período de la encuesta incluye respuestas recopiladas entre el 28 de julio y el 24 de agosto.