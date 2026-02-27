Los demócratas presionan para que Trump testifique como Clinton en el caso Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes exigieron el jueves al presidente Donald Trump que siguiera el ejemplo de los Clinton y testificara ante los investigadores del Congreso sobre sus vínculos con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton será interrogada el jueves por un panel de la Cámara de Representantes que investiga a Epstein en Chappaqua, al norte del estado de Nueva York, donde tiene una casa con su marido, el expresidente Bill Clinton. Bill Clinton será interrogado el viernes.

Hillary Clinton declaró en el caso Epstein: detuvo la audiencia y no defendió a su marido

La citación de la comisión de la Cámara de Representantes a un expresidente “sienta un precedente”, dijo a los periodistas reunidos fuera del centro de artes escénicas local, donde la comisión interrogará a los Clinton, el representante Robert García, el demócrata de mayor rango del panel.

“La persona que realmente aparece más veces en los archivos que el expresidente, con quien queremos hablar, es el presidente Donald Trump”, dijo García a los periodistas.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo a los periodistas que prevé “una larga declaración” de los Clinton, incluyendo el apoyo de Epstein a su fundación privada.

Trump y los Clinton han negado tener conocimiento de las actividades delictivas de Epstein.

Hillary Clinton publicó una desafiante declaración inicial en la que reprendió al panel por perder el tiempo en “expediciones de pesca” y subrayó que Trump debería responder preguntas bajo juramento.

“En cambio, me han obligado a testificar, sabiendo perfectamente que no tengo ningún conocimiento que pueda ayudar a su investigación, con el fin de distraer la atención de las acciones del presidente Trump y encubrirlas pese a las legítimas peticiones de respuestas”, afirmó en la declaración.

Trump y sus aliados han intentado centrar la atención en las conexiones de Epstein con los demócratas, incluidos los Clinton, en medio del escrutinio público sobre los vínculos del delincuente sexual con el presidente y sus asociados, como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el exasesor principal Steve Bannon.

Epstein en África, dinero, poder y mujeres en los nuevos archivos

Los Clinton cedieron a las exigencias republicanas de comparecer ante un comité de la Cámara de Representantes que investiga a Epstein después de que los legisladores republicanos amenazaran con acusarlos a ambos de desacato al Congreso si no testificaban.

El testimonio de un expresidente ante un órgano del Congreso es algo casi inaudito.

Bill Clinton realizó varios viajes en el avión privado de Epstein antes de que este se declarara culpable en 2008 de cargos en el estado de Florida, que incluían la captación de una menor para prostituirla. Epstein también donó US$1.000 a la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y US$20.000 a la campaña de Hillary Clinton al Senado de EE.UU. en 2000. Una organización benéfica controlada por Epstein contribuyó con US$25.000 a la fundación privada de los Clinton.

En una entrevista con la BBC a mediados de febrero, Hillary Clinton dijo que su marido había volado en el jet privado de Epstein “por su labor benéfica” y que no recordaba haber conocido a Epstein. Añadió que sí había conocido a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, “en algunas ocasiones”.

Una de esas ocasiones fue la boda de su hija Chelsea en 2010, donde Maxwell aparece fotografiada al fondo junto a otros invitados. Maxwell le dijo al fiscal general adjunto Todd Blanche, en una entrevista grabada el otoño pasado, que en ese momento salía con el multimillonario tecnológico Ted Waitt, quien, según ella, era “muy amigo” de Bill Clinton.

Maxwell fue condenada en 2021 por reclutar niñas para abusar sexualmente de ellas y participar en algunas de las agresiones. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.

Los Clinton dijeron que se habían ofrecido a enviar declaraciones juradas al comité de la Cámara de Representantes, como hicieron otras personas citadas a declarar, pero el panel liderado por los republicanos las rechazó.

“Solo quiero que sea justo. Quiero que todos reciban el mismo trato”, dijo Hillary Clinton en la entrevista con la BBC. “¿Por qué quieren involucrarnos en esto? ¿Para desviar la atención del presidente Trump? No es complicado”.

"Documentos desaparecidos": demócratas denuncian que faltan archivos del caso Epstein vinculados a Donald Trump

Bill Clinton ha dicho que se distanció de Epstein muchos años antes de que el financiero muriera en una celda de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Las autoridades determinaron que la muerte fue un suicidio.

El foco sobre Epstein se ha convertido en un dolor de cabeza político para Trump, quien a principios de febrero dijo a la NBC que era “una pena” que los Clinton estuvieran siendo interrogados sobre el asunto.

Los investigadores del comité de la Cámara de Representantes entrevistaron durante seis horas al multimillonario Leslie Wexner sobre su relación con Epstein, quien durante mucho tiempo fue el gestor financiero del magnate minorista.

Wexner declaró ante el comité que había visitado la isla privada de Epstein en el Caribe con su familia, pero aseguró que en ese momento no tenía conocimiento de las actividades delictivas del financiero.

