Dueña de Soho House México planea compras por hasta US$800 millones

Fibra Soma, propietaria de activos inmobiliarios de lujo, entre ellos Soho House Ciudad de México, prevé adquirir propiedades por un valor de hasta US$800 millones en los próximos dos trimestres, como parte de su transición desde la promoción de proyectos hacia una estrategia de expansión mediante adquisiciones.

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El fideicomiso de inversión inmobiliaria con sede en Ciudad de México negocia al menos dos operaciones, incluida una propiedad de uso mixto en la capital y otro activo en Monterrey, según dijo el director ejecutivo, José Juan Sordo Madaleno de Haro, en entrevista en las oficinas de la empresa.

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“Tenemos preestablecido algunos términos y condiciones y lo queremos hacer en los próximos dos trimestres”, afirmó.

Las adquisiciones marcarían una nueva etapa para Fibra Soma, que se acerca al final de un ciclo de desarrollo que transformó su cartera, que pasó de estar dominada por inmuebles comerciales a una combinación de comercios, hoteles y oficinas. Se espera que seis de los siete principales proyectos de la fibra estén operativos este año, lo que permitirá a la dirección concentrarse en las adquisiciones y en la generación de valor para los accionistas.

El fondo no paga dividendos desde 2022 debido a que reinvirtió en proyectos. Con la mayoría de sus desarrollos próximos a completarse, está previsto que las distribuciones se reanuden este año, según Sordo Madaleno.

La expansión de Fibra Soma se produce en un momento en que las Fibras del país están ampliando su presencia, aunque principalmente en el segmento industrial. La Fibra industrial Fibra MTY anunció esta semana que adquirirá a su competidora Fibra Macquarie en una operación valorada en US$1.700 millones tras una disputa de ofertas. Fibra Next, enfocada en propiedades industriales y logísticas, señaló en abril que planea realizar adquisiciones con alrededor de 10.000 millones de pesos (US$575,1 millones) obtenidos de su oferta pública inicial y de posteriores ventas de acciones. Esta semana anunció además la compra de 15 propiedades industriales por US$138 millones.

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“Lo que no estamos viendo nosotros es adquirir una competencia, así otra Fibra en su totalidad, como está pasando mucho en lo industrial”, afirmó Sordo Madaleno. “Nosotros para seguir manteniendo la calidad de nuestros activos, estamos escogiendo uno por uno”.

La empresa cerró recientemente una emisión de deuda por US$800 millones en mayo, cuyos recursos se destinarán a refinanciar préstamos existentes. La operación forma parte de una estrategia más amplia para modificar la composición de su deuda, pasando de pesos a dólares, alargar vencimientos y reducir la dependencia de la financiación proveniente de bancos locales.

De cara al futuro, Fibra Soma prevé realizar una nueva emisión de acciones en los “próximos dos o tres años”, tanto en México como en mercados internacionales, por un monto cercano a US$1.000 millones, equivalente a entre el 15% y el 20% de su capital accionario, según Sordo Madaleno. La empresa salió a bolsa en 2021.

La cartera del fideicomiso incluye los centros comerciales de lujo Artz Pedregal y Antara en Ciudad de México, así como Andamar en Veracruz. También opera los clubes sociales Soho House Ciudad de México y Soho House Los Cabos, cuya apertura está prevista para finales de este año, además del hotel Hyatt Regency en el exclusivo barrio de Polanco, en la capital. La ocupación de toda la cartera supera el 98%, impulsada por la estrategia de la empresa de desarrollar complejos de uso mixto de alta gama que combinan espacios comerciales, oficinas y hoteles.

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Fibra Soma también prevé ampliar su plantilla corporativa hasta unas 120 personas durante los próximos 24 meses, frente a las cerca de 80 actuales, según declaró Sordo Madaleno.

GZ