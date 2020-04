EE.UU. superará a Italia con brote de virus más mortal del mundo

Tim Loh

Estados Unidos está encaminado a traspasar un lúgubre hito en los próximos días: superar a Italia como el epicentro mundial de mortalidad del COVID-19.

Las muertes por el virus se acercaban a las 14.800 en EE.UU. al jueves por la mañana y se iban acelerando, mientras que Italia registraba más de 17.600 muertes y el ritmo comenzaba a disminuir, según datos recopilados por Bloomberg. EE.UU. ha registrado cerca de 2.000 muertes cada uno de los últimos dos días, mientras que, en Italia, el número ha rondado las 550 muertes diarias.

Si bien las cifras parecen crudas, la población de EE.UU. es cinco veces mayor que la de Italia. La cantidad de fallecimientos combinados para Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido -una comparación más cercana con los 330 millones de estadounidenses- suma más de 52.000, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Esas estadísticas también pueden estar incompletas, debido a las diferencias en las pruebas y los informes entre países.

EE.UU., como gran parte de Europa, no logró implementar medidas generalizadas como pruebas masivas y distanciamiento social de forma lo suficientemente preliminar como para evitar que el virus se arraigara. Algunas partes del país aún no se han cerrado, lo que crea la oportunidad de una mayor propagación en lugares que no se han visto tan afectados como los epicentros en Nueva York y Detroit.

Y EE.UU. tuvo la ventaja de contar con tiempo antes de que se desatara la pandemia. Los encargados de política monetaria tuvieron dos alertas de lo que vendría, primero de China, en enero, y luego de Europa, solo unas semanas después. Los críticos han acusado que se desperdició un tiempo precioso en enero y febrero sin aumentar la capacidad de prueba o acumular suministros médicos que ahora son difíciles de encontrar. Para el 26 de febrero, Italia había comenzado a tomar medidas que no se habían visto en generaciones al aislar ciudades y regiones enteras acosadas por el virus.

Ese día, el presidente Donald Trump dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que EE.UU. tenía la situación “muy bien bajo control”. Había solo 15 casos de coronavirus en todo el país, señaló, y “estamos bajando mucho, no subiendo”.

Al jueves por la mañana, EE.UU. tenía más de 432.000 casos reportados.