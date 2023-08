El Covid-19 ha vuelto: ¿Quiénes tienen más probabilidades de volver a padecerlo?

Un nuevo estudio ofrece datos que respaldan una de las suposiciones centrales sobre la propagación del covid: la intensidad de la exposición al virus es importante, y las vacunas y las infecciones previas pueden ayudar hasta cierto punto, pero sí ayudan.

La investigación, dirigida por científicos de la Escuela de Salud Pública de Yale y publicada en Nature Communications, también refuerza la noción de sentido común de que las mascarillas y la filtración del aire pueden aumentar la protección proporcionada por las vacunas y reducir el riesgo de contraer el virus. Quienquiera que vea que los casos de covid vuelven a aumentar en su comunidad debería tomarlo en serio: las infecciones no son inevitables y las herramientas que hemos estado usando para protegernos no solo son intuitivas y ciertamente no deberían ser controvertidas. Están cada vez más respaldadas por pruebas.

Si bien los datos del mundo real han dado a los científicos una idea razonable de la capacidad de las vacunas para evitar los contagios por covid y protegerse de los peores resultados del virus, ha sido difícil comprender su eficacia para prevenir la transmisión.

Un equipo de investigadores encontró una forma inteligente de intentar demostrar que las vacunas son imperfectas, es decir, que pueden proteger contra la transmisión, pero sólo hasta un cierto nivel de exposición al virus. Para ello, observaron las infecciones en las prisiones de Connecticut.

Un centro correccional brinda una oportunidad única para analizar la efectividad de las vacunas. Rara vez los investigadores tienen información tan completa sobre a quién está expuesta directa e intensamente una persona (un compañero de celda), con quién es probable que esté en contacto cercano regular (otras personas en un bloque de celdas) o a quién está potencialmente expuesta en situaciones más transitorias (la comunidad ampliada). Como antecedente, los investigadores también sabían cuántas veces se había contagiado o vacunado previamente cada uno de los reclusos. Lo que es aún mejor, se realizaron pruebas de forma frecuente y de acuerdo a un conjunto de reglas, y no cuando cada cual lo considerara necesario.

Al hacer un seguimiento de las infecciones durante las olas de delta y ómicron, los investigadores descubrieron que la inmunidad híbrida —haber sido vacunado e infectado previamente— fue lo más efectivo para proteger a las personas de contraer el covid, incluso cuando estuvieron en espacios reducidos con alguien que tenía el virus.

La inmunidad adquirida únicamente mediante vacunación o infecciones previas tenía más deficiencias: conferían una protección razonable contra la infección cuando la exposición al virus era baja, pero mucho menor cuando la exposición era alta.

Por supuesto, existen limitaciones para la investigación. El estudio es observacional, lo que significa que saca conclusiones analizando los datos disponibles en lugar de probar activamente una hipótesis. Y los científicos sólo pudieron evaluar el número de infecciones, no su gravedad. Y, por supuesto, la población carcelaria suele estar compuesta principalmente por hombres y jóvenes. Me gustaría que este estudio se repitiera en entornos donde se realizaran pruebas igualmente frecuentes y basadas en reglas entre una población de mayor edad, por ejemplo, en residencias de ancianos.

Aun así, el estudio sugiere algo que ya no debería ser controvertido: evitar la exposición prolongada al covid, incluso después de haberse vacunado y haber padecido previamente el virus, es una buena manera de evitar infectarse. “No le vamos a decir a nadie algo que parezca ilógico basándose en lo que hemos pasado en los últimos años”, afirma Margaret Lind, epidemióloga de la Facultad de Medicina de Yale, quien ayudó a dirigir el estudio.

Pero lo que sí hace el estudio es añadir matices a la conversación. Sugiere que las mascarillas y la ventilación son importantes ya que reducir la exposición al virus parece mejorar la eficacia de la inmunidad conferida por las vacunas y las infecciones previas, dice Lind.

Y hay conclusiones claras para la población. Para empezar, cualquiera que todavía se resista a recibir un refuerzo debería reconsiderarlo cuando lleguen las vacunas actualizadas dentro de unas pocas semanas. Apenas el 20% de los adultos en Estados Unidos recibieron la última dosis de refuerzo, por lo que hay mucho margen de mejora. Los datos han sido muy claros durante mucho tiempo en cuanto a que el grupo actual de vacunas es fundamental para salvar vidas y evitar la hospitalización de la población más vulnerable. A esto se suma que ahora hay buenas razones para pensar que mantenerse al día con las vacunas de refuerzo también puede ayudar a evitar algunas infecciones.

Ese es un objetivo razonable. Después de todo, todavía no conocemos las posibles consecuencias a largo plazo para la salud de padecer el virus en repetidas ocasiones, por lo que usar una herramienta para tratar de minimizar ese riesgo parece una obviedad.

A medida que aumentan los casos, también vale la pena revisar formas probadas y verdaderas de reducir la exposición al virus. Eso podría significar usar mascarilla en situaciones donde el riesgo podría ser alto. Y debería significar seguir invirtiendo en mejorar la calidad del aire que respiramos en espacios cerrados, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo. Como mínimo, abra una ventana mientras el clima aún esté cálido.

Traducido por Paulina Steffens.