La OMS supervisa de cerca a BA.X, una nueva variante de Covid-19 con gran cantidad de mutaciones

Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) siguen de cerca la evolución de una variante de Covid-19. Se la nombra como BA.X, aunque aún no se ha designado un nombre oficial: está clasificada como una "variante que circula actualmente bajo supervisión" por la agencia de salud de la ONU.

Solo tres casos de la cepa, detectados por primera vez en el mes de julio, se han contabilizado hasta ahora en todo el mundo, en Dinamarca e Israel. Lo que preocupa a los expertos de la salud es su catálogo de mutaciones.

En ese sentido, ya hay especialistas que temen que tenga el potencial de causar una nueva ola, aunque desde la OMS advirtieron que la información sobre la mutación aún es muy limitada.

Las 10 claves de Eris, la nueva cepa de COVID-19 que preocupa en varios países

BA.X: qué se sabe de esta variante de Covid

Los expertos dicen que no muestra aún signos de ser más peligrosa que otras cepas que circulan, incluido su antepasado Omicron. Además, los niveles de inmunidad de la población siguen siendo altos y, con el tiempo y las vacunas, el virus se ha vuelto menos mortal.

Mediante la secuenciación del virus, se estableció que los tres casos detectados en los dos países son el mismo virus debido a la colección de mutaciones que portan.

Las primeras pruebas muestran que la variante porta más de 30 mutaciones en su proteína espiga, es decir, la parte del virus que se adhiere a las células humanas y provoca una infección, y que las vacunas están diseñadas para atacar.

La Dra. Maria Van Kerkhove, epidemióloga y líder de la respuesta de Covid en la OMS, dijo que hay información muy limitada disponible sobre la cepa y que necesita seguimiento debido a su gran cantidad de mutaciones.

La vigilancia y la secuenciación son "críticas" para detectar nuevas variantes y rastrear las conocidas, explicó.

Un epidemiólogo de la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido, encargado de rastrear amenazas virales como Covid, dijo que el nombre podría ser 'Pi', la letra que sigue a Omicron en el alfabeto griego, el sistema que usan los funcionarios para nombrar nuevas cepas, consignó Mail Online.

La profesora Christina Pagel, matemática del University College London que forma parte del Independent SAGE –grupo de asesores científicos del Reino Unido–, dijo: "Esta variante de coronavirus (ahora en 2 países) tiene MUCHAS mutaciones nuevas que lo hacen muy diferente a las cepas anteriores de Omicron”.

La OMS alerta ante un caso positivo del virus MERS, una enfermedad más letal que el Covid-19



Eris, la subvariante de Ómicron que ya se detectó en 52 países

Mientras tanto, el sublinaje de Ómicron conocido popularmente como Eris o EG.5, identificado por primera vez en China en febrero de 2023, se propagó alrededor del mundo y ya hay confirmados casos con diagnóstico de COVID-19 asociados al sublinaje EG.5 en un total de 52 países.

En Argentina, esta variante también ha sido identificada en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Según información proporcionada por los epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación, “a la fecha, fueron identificados dos casos aislados de la variante de interés EG.5 en Argentina, uno de ellos partir de la vigilancia de virus respiratorios en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio en la provincia de Córdoba y otro caso con residencia en Ciudad de Buenos Aires. Los casos fueron detectados a través de la vigilancia genómica realizada por la Red Federal de Genómica y Bioinformática”.

El 9 de agosto, la Organización Mundial de la Salud emitió su primer análisis de riesgos respecto al sublinaje EG.5 y lo catalogó como una variante de interés. Aunque se han registrado incrementos simultáneos en la proporción de hospitalizaciones por EG.5 y casos de COVID-19 en países como Japón y Corea del Sur, no se establecieron correlaciones entre estas hospitalizaciones y la subvariante, según aclararon.

No obstante, debido a su capacidad de crecimiento y propensión a evadir el sistema inmunitario, EG.5 podría resultar en un incremento en la incidencia de casos y ganar predominancia en ciertos países e incluso a nivel global.

Dado su estatus como "variante de interés", se subraya la necesidad de una vigilancia más intensiva. No obstante, la OMS sostuvo que hasta el momento no parece plantear una amenaza significativamente mayor para la salud pública en comparación con otras variantes, y "no hay evidencia de un aumento en la gravedad de la enfermedad directamente relacionado con EG.5". Por lo tanto, la agencia sanitaria considera que EG.5 representa un "riesgo bajo".

AG / ED