Las 10 claves de Eris, la nueva cepa de COVID-19 que preocupa en varios países

Desde noviembre de 2021, la variante Ómicron del coronavirus emergió como la cepa dominante a nivel global. El virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, no permanece invariable, sino que evoluciona y cambia a lo largo del tiempo, dando origen a diferentes sublinajes. En la actualidad, está ganando relevancia el sublinaje de Ómicron conocido popularmente como Eris o EG.5.

En Estados Unidos, el sublinaje Eris de la variante Ómicron adquirió predominancia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta variante está presente en el 17% de las muestras analizadas de pacientes con COVID. Asimismo, se identificó en más del 35% de las muestras en Francia.

En países de América Latina como México, Argentina, Colombia y Ecuador, las autoridades sanitarias identificaron muestras de pacientes con el sublinaje EG.5.

Al mismo tiempo, se observó un incremento en los casos de COVID-19 en Estados Unidos, Europa y Asia. Las autoridades sanitarias están considerando la posibilidad de que este aumento esté relacionado con la variante Eris, que podría tener una mayor capacidad para evadir la inmunidad generada por la infección previa o la vacunación.

Sin embargo, existe un importante desafío para comprender con precisión la dinámica actual de la pandemia debido a que no todos los casos de COVID-19 son sometidos a pruebas y reportados en los sistemas de salud. A continuación, presentamos 10 claves que resumen lo que se conoce hasta el momento sobre la variante EG.5:

1. ¿Cuándo y dónde se detectó la subvariante Eris (EG.5)?

El sublinaje EG.5 fue identificado por primera vez en China en febrero de 2023. Posteriormente, en abril, se registró su presencia en Estados Unidos, según reportes de los CDC. Hasta la fecha, se han confirmado casos con diagnóstico de COVID-19 asociados al sublinaje EG.5 en un total de 52 países.

En Argentina, esta variante también ha sido identificada en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Según información proporcionada por los epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación, “a la fecha, fueron identificados dos casos aislados de la variante de interés EG.5 en Argentina, uno de ellos partir de la vigilancia de virus respiratorios en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio en la provincia de Córdoba y otro caso con residencia en Ciudad de Buenos Aires. Los casos fueron detectados a través de la vigilancia genómica realizada por la Red Federal de Genómica y Bioinformática”.

2. ¿Qué características destacan al sublinaje?

Es derivada de la variante XBB.1.9.2 de Ómicron y presenta una mutación distintiva. La mutación adicional en la proteína Spike, conocida como Q52H, desempeña un papel clave al permitir que evada los anticuerpos generados por el sistema inmunológico en respuesta a variantes previas y a las vacunas. Esta particularidad podría ser uno de los factores que explican el reciente aumento de los casos de COVID-19.

“Contiene una mutación particular que se sabe que evade parte de la inmunidad que se obtiene después de una infección o vacunación”, dijo Andrew Pekosz, profesor en Microbiología Molecular e Inmunología de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

“No estamos hablando de una posible oleada similar a la que vimos cuando apareció por primera vez Ómicron. Pero cada vez que vemos que un virus causa un rápido aumento de casos, siempre queremos prestar atención”, sostuvo Pekosz.

3. ¿Qué riesgos tiene?

El 9 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió su primer análisis de riesgos respecto al sublinaje EG.5 y lo catalogó como una variante de interés. Aunque se han registrado incrementos simultáneos en la proporción de hospitalizaciones por EG.5 y casos de COVID-19 en países como Japón y Corea del Sur, no se establecieron correlaciones entre estas hospitalizaciones y la subvariante, según aclararon.

No obstante, debido a su capacidad de crecimiento y propensión a evadir el sistema inmunitario, EG.5 podría resultar en un incremento en la incidencia de casos y ganar predominancia en ciertos países e incluso a nivel global.

Dado su estatus como "variante de interés", se subraya la necesidad de una vigilancia más intensiva. No obstante, la OMS sostuvo que hasta el momento no parece plantear una amenaza significativamente mayor para la salud pública en comparación con otras variantes, y "no hay evidencia de un aumento en la gravedad de la enfermedad directamente relacionado con EG.5". Por lo tanto, la agencia sanitaria considera que EG.5 representa un "riesgo bajo".

4. ¿Aumentaron los casos de COVID en la Argentina por EG.5?

En la segunda mitad de julio, los casos de COVID-19 en Argentina se experimentó un incremento. Hasta el momento, no se estableció oficialmente una conexión directa entre este aumento y la presencia del sublinaje EG.5, que ya fue identificado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Durante la semana del 17 de julio, se estaba observando un promedio diario semanal de 76 casos, pero en las dos semanas siguientes, esta cifra aumentó a 107 y 127, respectivamente. Esta información fue compartida por Jorge Aliaga, doctor en física de la Universidad Nacional de Hurlingham, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Aliaga realiza un análisis semanal basado en los datos oficiales.

5. ¿Puede aumentar las internaciones por COVID en hospitales?

Las hospitalizaciones vinculadas al COVID-19 experimentron un incremento superior al 40% desde los niveles mínimos registrados en junio. Sin embargo, es importante señalar que aún permanecen más de un 90% por debajo de los picos máximos alcanzados durante el brote inicial de la variante Ómicron en enero de 2022. Estos datos provienen de informes proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En Estados Unidos, se observó un aumento significativo en el nivel de virus detectado en las aguas residuales a lo largo del país, así como en el número de prescripciones semanales del antiviral Paxlovid, utilizado en el tratamiento del COVID-19. Estos incrementos son notables en el último mes, aunque partiendo de niveles iniciales bajos.

6. ¿Sirven las vacunas actuales contra el COVID?

Las compañías Pfizer/BioNTech, Moderna y Novavax desarrollaron versiones actualizadas de sus vacunas para adaptarse a un nuevo sublinaje de Ómicron, conocido como XBB.1.5. Estas actualizaciones tienen como objetivo abordar de manera más efectiva las diferentes subvariantes del virus en circulación. Es importante destacar que EG.5 guarda similitudes sustanciales con el sublinaje XBB.1.5.

La directora de los CDC, la Dra. Mandy Cohen, expresó su expectativa de que las nuevas vacunas estén disponibles en todo Estados Unidos en algún momento entre la tercera y cuarta semana de septiembre.

Cohen no se refirió específicamente a la variante Eris, pero dijo que “en este momento, lo que estamos viendo con los cambios en los virus, es que siguen siendo susceptibles a nuestra vacuna, siguen siendo susceptibles a nuestros medicamentos, siguen siendo detectados por las pruebas. Así que todas nuestras herramientas siguen funcionando a medida que cambia el virus”.

7. ¿Qué se debería hacer frente al sublinaje EG.5?

Las personas de edad avanzada, aquellas con condiciones médicas que aumentan el riesgo de complicaciones por COVID-19, las mujeres embarazadas y otros grupos deberían asegurarse de recibir las dosis de refuerzo y buscar atención médica si experimentan síntomas. El doctor Pekosz subrayó que esto debería considerarse como un recordatorio de que la amenaza del COVID sigue presente y es peligrosa.

La subvariante EG.5 presenta síntomas que incluyen dolor de garganta, secreción nasal, congestión nasal, estornudos, tos, dolor de cabeza y voz ronca. Además, puede provocar dolores musculares y afectar el sentido del olfato. Sin embargo, la dificultad para respirar y la fiebre son menos comunes.

8. ¿Qué tan contagiosa es la subvariante?

Se podría decir que esta variante es más contagiosa, pero no más severa. Aunque los casos están en aumento, es importante destacar que se trata de una variante que no presenta un riesgo particular a la salud pública.

Y si bien es más contagiosa y puede evadir la inmunidad, no provoca una enfermedad más virulenta en comparación con otras variantes.

“Mientras que la EG.5 ha mostrado un aumento en su prevalencia, una ventaja de crecimiento, y propiedades para escapar a la inmunidad, no se han reportado cambios en la severidad de la enfermedad hasta la fecha”, señala el documento de la OMS.

9. ¿Qué tan rápido se propaga Eris?

EG.5 se había encontrado en más de 50 países hasta el 8 de agosto, según la OMS. Es la subvariante de Covid-19 más común y de más rápido crecimiento en EE. UU., y se estima que es responsable de alrededor del 17 % de los casos actuales de Covid, según los CDC.

10. ¿Por qué se llama Eris?

Ha sido apodada Eris en las redes sociales, por el nombre de una diosa en la mitología griega. El apodo extraoficial sigue la convención de la OMS de usar letras del alfabeto griego para asignar etiquetas "simples y fáciles de pronunciar" para las variantes clave.

