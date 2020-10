EEUU: empleados de Amazon podrán trabajar en casa hasta junio de 2021

Spencer Soper

Amazon.com Inc. permitirá que sus empleados corporativos trabajen desde casa hasta junio de 2021, la última compañía en retrasar la reapertura de oficinas a medida que aumentan los casos de covid-19 en EE.UU.

“Continuamos priorizando la salud de nuestros empleados y siguiendo la orientación del gobierno local”, dijo una portavoz de Amazon en un correo electrónico. “Los empleados que trabajan en una función que se pueda desempeñar efectivamente desde casa pueden hacerlo hasta el 30 de junio de 2021”.

La compañía con sede en Seattle había dicho anteriormente que los trabajadores podían quedarse en casa hasta principios de 2021. La incertidumbre en torno a las reaperturas de escuelas y los cierres abruptos vinculados a los brotes de coronavirus han complicado el regreso al trabajo de los padres de niños en edad escolar.

Google, de Alphabet Inc., anunció hace varios meses que seguirá permitiendo que los empleados trabajen desde casa hasta julio de 2021. Facebook Inc., Twitter Inc. y Square Inc. se encuentran entre las empresas de tecnología que le han dicho a algunos miembros del personal que pueden trasladarse al trabajo remoto de forma permanente si así lo desean.

Amazon “ha invertido fondos y recursos significativos para mantener seguros a quienes eligen venir a la oficina a través del distanciamiento físico, la limpieza profunda, los controles de temperatura, y proporcionando cubrimientos faciales y desinfectante para manos”, dijo la portavoz.

Los empleados de almacén, en su mayoría obreros de Amazon, han continuado trabajando en las instalaciones de la empresa de comercio electrónico en todo EE.UU., lo que generó preocupaciones sobre la seguridad y generó conflictos laborales dentro de la empresa.