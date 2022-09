Ethereum completó con éxito la esperada actualización "The Merge"

Ethereum completó una renovación clave de su red de cadena de bloques, en lo que representa la actualización de software más ambiciosa del mundo de los criptoactivos hasta la fecha.

Llamada “The Merge”, o fusión, la actualización se completó en las primeras horas del jueves, según informó el cofundador de Ethereum Vitalik Buterin en Twitter.

El cambio reemplazó los computadores de alto consumo de energía que se usaban para ordenar las transacciones en la red por una configuración más eficiente en términos energéticos utilizando montones del token nativo de la red, ether, colocados en billeteras especiales, llamadas “staking wallets”. Como resultado, se estima que el consumo de energía de Ethereum disminuirá en aproximadamente un 99%.

Nunca antes se había intentado un cambio de este tipo en el ámbito de las criptomonedas, y mucho menos en Ethereum, que alberga unas 3.500 aplicaciones descentralizadas activas, desde bolsas hasta juegos, y que manejan criptomonedas por más de miles de millones de dólares. La fusión, en la que se lleva trabajando desde hace años, no cambia la experiencia del usuario final en Ethereum, pero es un paso clave para más actualizaciones que harán que la red sea más rápida y más barata, y debería aumentar aún más su estatura y uso.

“Este es el primer paso en el gran viaje de Ethereum hacia un sistema muy maduro”, dijo Buterin durante una fiesta de visualización de Merge en línea, esencialmente una videollamada pública en la que los desarrolladores siguieron el progreso en vivo del cambio. “Y aún quedan pasos por dar. Todavía tenemos que escalar, tenemos que arreglar la privacidad. Para mí, la Merge simboliza la diferencia entre un Ethereum en fase inicial y el Ethereum que siempre hemos querido”.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.