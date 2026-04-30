Eurozona se desacelera mientras guerra en Irán amenaza con estanflación

La economía de la zona del euro se desaceleró de forma inesperada a comienzos de 2026, con el fuerte aumento de los costos energéticos provocado por la guerra en Irán amenazando con un escenario de estanflación en los próximos meses.

El producto interno bruto del primer trimestre avanzó 0,1% frente a los tres meses previos, por debajo de la estimación mediana de 0,2% en una encuesta de Bloomberg. España volvió a liderar entre las principales economías de la región, con una expansión de 0,6%. Alemania creció 0,3%, mientras Francia se estancó de forma inesperada.

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Al abarcar solo el primer mes de los combates en Medio Oriente, los datos del jueves no reflejan plenamente la magnitud de la desaceleración que enfrenta Europa a medida que el impacto del conflicto se propaga por el bloque de 21 países.

Subrayando los riesgos que siguen desarrollándose pocas horas antes de que el Banco Central Europeo fije la tasa de interés, una publicación separada de Eurostat mostró que los precios al consumidor se dispararon un 3% en abril, el ritmo más rápido desde septiembre de 2023.

El BCE, que se espera mantenga su tasa de depósito en 2% más tarde en la jornada, aún calibra su respuesta a las consecuencias económicas del conflicto, aunque los mercados prevén un alza en junio y dos más antes de fin de año.

Si bien la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos— se moderó en abril, podría ser necesario un endurecimiento adicional, ya que las encuestas muestran que las expectativas de precios de empresas y hogares están aumentando.

Pero avanzar en esa dirección podría poner en riesgo el crecimiento, con sondeos empresariales que indican que la actividad del sector privado se contrajo este mes por primera vez desde 2024.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que el daño podría sentirse durante “años”. Francia e Italia ya han recortado sus previsiones de crecimiento, mientras Alemania redujo a la mitad su proyección para 2026, a 0,5%.

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Lo que dice Bloomberg Economics...

“La inflación de la zona del euro se aceleró en abril por el aumento de los costos energéticos. Sin embargo, tanto la cifra general como la subyacente siguen siendo coherentes con promedios trimestrales ligeramente por debajo de las proyecciones en el escenario base de los economistas del BCE. Estos datos harán poco por cambiar el enfoque de esperar y ver del Consejo de Gobierno”.

—David Powell, economista sénior para la zona del euro.

Este panorama representa un problema para el canciller alemán Friedrich Merz, quien había prometido que la mayor economía de Europa registraría un “año de crecimiento” tras un prolongado período de debilidad acentuado por el corte del suministro de gas ruso tras la invasión de Ucrania.

Friedrich Merz, canciller alemán

Merz recibirá con agrado el resultado del primer trimestre, que igualó el ritmo del período previo y superó las expectativas. Sin embargo, el desempleo se mantiene en su nivel más alto en casi seis años, mientras la inflación avanza al ritmo más rápido desde 2024.

Aunque Alemania está destinando cientos de miles de millones de euros a infraestructura y defensa, esas inversiones ahora actuarán como un amortiguador frente a los efectos derivados del conflicto en Medio Oriente, en lugar de un estímulo.

En Francia, las expectativas de un crecimiento de 0,2% se desvanecieron por la debilidad del comercio y la demanda interna, especialmente en el sector de la construcción. El gobierno advirtió que la guerra podría costar al Estado €6.000 millones (US$7.000 millones) este año, un impacto que, según afirma, se compensará con el congelamiento del gasto.

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Italia, que al igual que Francia depende del crecimiento económico para aliviar unas finanzas públicas tensionadas, registró un avance de 0,2% en el PIB, ligeramente por encima de lo previsto por los analistas, aunque por debajo de los últimos tres meses de 2025.

Ya se ha confirmado que su déficit fiscal no se reducirá al límite de 3% del PIB de la Unión Europea hasta este año. Un menor crecimiento podría limitar la capacidad de la primera ministra Giorgia Meloni para mantener sus compromisos de gasto en energía y defensa.

GZ