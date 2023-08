Exxon negocia suministro de litio con Tesla, Ford y VW

Exxon Mobil Corp. está en conversaciones con Tesla Inc., Ford Motor Co., Volkswagen AG y otros fabricantes de automóviles sobre el suministro de litio, mientras el gigante petrolero trabaja para construir un negocio en torno al componente de las baterías de vehículos eléctricos, según una fuente con conocimiento directo.

Las conversaciones están en sus primeras etapas y también incluyen a los gigantes de las baterías Samsung y SK On Co., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Representantes de Exxon, SK On y Volkswagen declinaron hacer comentarios, mientras que mensajes enviados a Tesla, Ford y Samsung no fueron respondidos.

Exxon busca compradores para reforzar su apuesta por la extracción de litio, ya que el auge de los vehículos eléctricos aumenta la demanda y amenaza sus principales negocios de producción y refinación de petróleo. La empresa, que tiene como objetivo extraer 100.000 toneladas de litio al año, está explorando un terreno de 10 acres en Arkansas donde recientemente comenzó a perforar pozos, pero aún no ha decidido si quiere producirlo por su cuenta o asociarse con otros, según una de las personas.

La estrategia del litio

Las opciones que evalúa Exxon para extraer litio

Albemarle Corp. es uno de los productores de litio con los que Exxon está en conversaciones, dijeron las fuentes. La compañía de productos químicos señaló en un comunicado que, “dado el papel de liderazgo de Albemarle en el mercado, la gente habitualmente quiere hablar con nosotros, en especial cuando buscan recursos potenciales”.

Exxon ha declarado que está evaluando la posibilidad de extraer litio del agua salada subterránea mediante un proceso más barato y respetuoso con el medio ambiente que la minería tradicional. Darren Woods, director ejecutivo de la empresa, declaró la semana pasada durante la conferencia telefónica con analistas sobre los resultados de la compañía que procesar “la salmuera y extraer el litio es muy coherente con muchas de las cosas que hacemos en nuestras refinerías y plantas químicas y, de hecho, en algunas de nuestras operaciones upstream”.

Traducido por Paulina Munita.