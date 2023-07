Pablo González, titular de YPF, aseveró que "el proyecto de GNL no se toca con el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner". Las proyecciones pensando en el futuro, la creación de YPF Litio y la discusión sobre una ley de electromovilidad, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Recuerda que usted era el tapado que decían que Cristina Kirchner iba a tener como candidato a presidente Le pido una evaluación de cómo se terminaron resolviendo las candidaturas del oficialismo y cómo, a su juicio, esto impacta desde el punto de vista de las posibilidades electorales del oficialismo.

Lo del tapado lo aclaré, fue un trascendido. No hablé con nadie, lo tomé con bastante humor, es más, estuve con la Vicepresidenta en medio de esa polémica y no me dijo nada. Sí me llamó la atención el tratamiento que le dieron al tema durante varios días los medios de Buenos Aires.

Usted me conoce bien, pero muchos me trataron de outsider, entre otras cosas. ¿Moraleja? El que no sale en los diarios o en los medios de la Ciudad de Buenos Aires parece que en política no existe, y hay otros que son inventos de los medios, como por ejemplo, Javier Milei.

Encuesta: Bullrich triplica en votos a Larreta y Milei queda tercero

Entonces, eso lo viví con mucho humor, hasta que un día me llamó mi mamá, que vive en Río Gallegos, y estaba derivada por un problema de salud en Buenos Aires, y me dijo “me tengo que enterar que mi hijo es candidato a presidente por la televisión”. Y le respondí “no, mamá. No es así", y ahí lo desmentí. Eso fue todo, un trascendido y nada más.

¿Qué le parece la resolución de la elección de Sergio Massa casi como candidato de unidad?

Bien, tengo una excelente relación y estoy trabajando muy bien con él, en una coyuntura muy difícil que todos conocemos. Últimamente estreché mucho mi relación con él, estuvimos juntos en China, hablamos diariamente, le interesa mucho la cuestión energética y me parece que es muy buen candidato.

A Agustín Rossi también lo conozco hace muchos años, es una persona que merece el mayor de los respetos, un gran compañero.

Con la unidad sellada, la economía se convierte en el principal desafío de UxP

Ya está la lista y creo que es el momento de ir diciéndole a la gente cuáles son las propuestas de cada sector y ellos evaluarán.

Recordaba una entrevista con Thomas Piketty, el autor del libro "El capitalismo del siglo XXI".

Tiene un libro nuevo, lo estoy leyendo, sobre distribución.

Unión por la Patria también lanzó su campaña con un spot antes de la inauguración del gasoducto Kirchner

Exactamente, acerca de distribución de la renta, que es una continuación del anterior, en el que plantea una sociedad que se fue haciendo más injusta. Pero él plantea que el producto bruto es simplemente una descripción de ingresos y egresos del año (como si fuera un financiero), que el verdadero económico tendría que tener en cuenta el stock, las cuentas de capital, no solamente ingresos y egresos.

En ese sentido, dice que hay gobiernos que priorizan el aumento del producto bruto de caja, o sea, de ese año, pero se están consumiendo stock (por ejemplo, se están consumiendo reservas), u otros gobiernos que a lo mejor están creando reserva o valor a futuro.

De hecho, Naciones Unidas tiene un índice de riquezas, así como también uno de pobreza, y lo mide el capital humano, la inversión económica en infraestructura y luego los recursos naturales convertidos en reserva que, a veces, para que sea una montaña convertida en reserva no alcanza que allí adentro haya flotable, sino que el que el costo de explotación sea menor que el costo de venta.

Fernando Meaños contaba que Néstor Kirchner asume en 2003 con un país que exportaba alrededor de 6000 mil millones de dólares en energía, y Cristina Kirchner se va con un país que importaba 6000 millones. Obviamente, en el medio entre 2003 y 2015 hubo un enorme crecimiento del producto bruto y, por lo tanto, un crecimiento del consumo.

De cualquier forma, esto de consumir o generar reservas también es un dato que vale la pena mencionar y me gustaría su propia reflexión sobre la política energética argentina a lo largo del 2003 a hoy.

Vidal criticó la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner: "Siempre con relato"

Me está poniendo una presa difícil. Las reservas son probables, probadas y posibles. Hay un informe de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos que, allá por el 2013, informaba sobre las reservas de no convencional de Vaca Muerta, que es lo que se sabe, 308 trillones pies cúbicos de gas y 16.6 billones de barriles, que van aumentando las reservas de una compañía a medida que esas reservas son comercialmente posibles de desarrollar.

El futuro energético del país

O sea, el petróleo que estaba en el presal en Brasil, debajo del océano, hace 15 años, no tenía ningún valor, porque el costo de explotación cuando el petróleo costaba 12 dólares y 30 sacarlo no tenía ningún valor. A partir de que pasó a costar 100, por ejemplo, pasó a ser reserva.

Exacto. Hoy, el desarrollo de Vaca Muerta puso en valor las reservas probables con un costo de desarrollo por barril que hace seis años estaba en 19 dólares y hoy está en 8.9 dólares, es decir, está al mismo costo que Permian, que es donde se desarrolló el no convencional.

El auge petrolero podría salvar a la Argentina de la crisis

Es decir, Argentina logró aumentar su eficiencia al costo de extracción del no convencional y que sea el mismo que en Estados Unidos, que fue el país que comenzó y bajó de 19 dólares a la mitad.

Claro, está igual. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que hubo una asociación a partir del 2014, cuando se empezó a desarrollar en serio Vaca Muerta. A nuestro modo de ver, una curva de aprendizaje que determinó que nuestra gente, durante este tiempo, fuera aprendiendo esa tecnología con mucha inversión, y eso hoy está rindiendo sus frutos.

¿Se refiere a aquel primer acuerdo de Galuccio con Exxon?

Con Chevron. En 2014, YPF firma dos acuerdos muy importantes para el desarrollo de Vaca Muerta. Luego, se asocia con otras compañías como Exxon, como usted decía. Pero primero firma con Chevron y posteriormente con Petronas, que es la cuarta productora GNL (Gas natural licuado) del mundo, forma parte del acuerdo que nosotros tenemos para también desarrolar el gas de Vaca Muerta.

Al marco regulatorio que hoy se está discutiendo, creo que hoy va Flavia Royón a un plenario de presupuesto y energía, yo estuve el martes pasado.

Esos dos acuerdos lograron traer tecnología que, en ese momento, se usaba en el mundo el no convencional, a nuestro país. Ese modelo asociativo es lo que funcionó y lo que hoy determina que tengamos una mayor producción y los números que informamos el 10 de marzo cuando fuimos a la Bolsa de Nueva York. Ahí informamos los números de YPF y los planes de desarrollo para los próximos cinco años, que tiene que ser una política de Estado.

Royón, al Congreso por un proyecto clave sobre gas

¿Todos estos acuerdos entre YPF y estas grandes empresas mundiales no hubieran sido posibles si YPF hubiese continuado con el capital accionario mayoritario de Repsol?

No creo. Lo que pasa en Argentina es que se agota Loma de la Lata. Después de eso, aparece Vaca Muerta, pero la que toma la verdad, la iniciativa y, en ese momento yo era senador de la Nación, voté la ley y lo volvería a hacer, es Cristina Kirchner cuando toma la decisión de intervenir e impulsar el proyecto de ley que posteriormente fue la Ley 26.741.

Entonces, este modelo mixto del Estado asociado con compañías privadas, pero además el Estado con un 51% (un 26% del Estado Nacional y 25% de las provincias productoras, que están involucradas en la producción, y el 49% que cotiza la Bolsa de Nueva York, creo que es lo que hoy está determinando que tengamos los volúmenes de producción que tenemos y como el año interanual la acción subió lo que subió en la Bolsa de Nueva York.

Porque si subió allí, todos sabemos que ingenuos no son. Si la acción nuestra subió este año 60% en dólares e interanual, aunque es cierto que estaba muy baja, pero subió un 300% en dólares, el mercado está viendo que el sector energético en general e YPF en particular está funcionando bien.

Por qué caen las acciones de YPF pese al aumento del valor del petróleo

Fernando Meaños (FM): Hace pocos días estuvo en el Congreso y sorprendió allí con una proyección de que, a partir de este gasoducto, Argentina podría llegar a exportar, corrija de no ser así, 17 mil millones de dólares anuales en gas licuado.

De este gasoducto, no. El proyecto de GNL no se toca con el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner. El proyecto de YPF y Petronas necesita hacer un gasoducto igual al NK, pero solamente para el proyecto.

FM: Para cumplir a ese objetivo, ¿qué tiempos y grados de inversiones hacen falta?

Es un proyecto que cambiará la matriz energética de Argentina y me parece, diría en general, acuerdo con la oposición de este marco regulatorio para la promoción de gas natural licuado.

Nuestro país tiene 150 años de reservas de gas, como todos sabemos. Estamos en una etapa de transición energética, Argentina firmó y suscribió el Acuerdo de París, de que en 2050 las emisiones tienen que ser cero, o sea, tienen que estar compensadas. El gas es energía de transición.

Massa dijo "gracias" a CFK por "recuperar YPF" y a Fernández por su "decisión" de seguir adelante este gasoducto

Con las reservas de gas que tenemos es necesario monetizarlas. Una parte irá por el NK, ahora se licitará a San Jerónimo y el otro proyecto grande de Petronas, que es la cuarta productora del mundo de gas natural licuado, e YPF tiene 25 millones de toneladas anuales.

Para que se den una idea, España consume 21 millones de toneladas, Francia 25 millones de toneladas o Qatar, que es la mayor del mundo, produce 90 millones de toneladas. O inclusive Petronas produce 33 millones de toneladas.

Este proyecto, que tiene gas, necesita construir, primero, un gasoducto de 36 pulgadas, como el NK, y después dos más, o sea, son tres gasoductos que irán a Bahía Blanca. Claramente, por etapas, es un proyecto de ejecución de 15 años, por lo cual necesita una política de Estado que le saque una foto y le dé estabilidad regulatoria y fiscal al proyecto que está en la Cámara de Diputados.

YPF compró carbonato de litio para producir baterías nacionales

La primera etapa son cinco millones de toneladas anuales, a eso iba con que hay que construir un gasoducto como el NK, mitad planta en tierra y mitad floating, que es un barco que lo que hace es congelar el gas a -172 grados, lo convierte en líquido y después se transporta en unos barcos especiales.

Y después se necesitan dos plantas de 10 millones de toneladas anuales. Eso implicará, que es lo que expliqué de los 15 años, el día de mañana poder exportar unos 460 barcos, a unos 17 mil millones de dólares, a un precio como el que tiene hoy GNL.

FM: Lo llevo de nuevo al gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué pasa con la balanza energética? ¿Qué puede pasar en el corto plazo, considerando exportaciones e importaciones, tanto de energía como de combustibles? ¿El gasoducto va a modificar esto en lo inmediato?

Sí, claro. Además, vas a importar menos barcos de GNL. Se calcula que el ahorro depende del precio del GNL. O sea, plan gas está 3,60 el millón de BTU, para dar una idea, y el precio del GNL en millón de BTU debe estar por los 11 dólares.

Ford e YPF se alían para impulsar la movilidad eléctrica

Esto lo digo para que veamos la diferencia de precios que hay entre importar un barco en periodo invernal, que es cuando hay más demanda que oferta de gas, y que el año que viene no debería suceder porque el NK, a su vez, conecta con el gasoducto Neuba I y II.

Es decir, la traza de la que hablaba Cristina el domingo, cuando recordaba una charla que habíamos tenido, iba derecho a San Jerónimo, era neta exportación. Esta traza que va a Salliqueló, al corazón de Buenos Aires, permite interconectar con otros gasoductos, por lo que habrá un mayor volumen y una mayor oferta de gas.

Quiero preguntarle por YPF Litio, la eletromovilidad y cómo YPF se prepara para un futuro en el cual la movilidad sea eléctrica. Algunos comparan el litio con un fax, en el sentido de que puede ser algo que dentro de algunos años sea totalmente obsoleto cuando se logre que el hidrógeno se comprima y los autos en lugar de a batería de litio vayan a hidrógeno.

¿Cuál es su propia perspectiva respecto de la necesidad de acelerar todas estas inversiones porque, a lo mejor, dentro de 20 años, ya no sirve más para nada, por ejemplo?

Grupo chino negocia una planta para procesar litio en Argentina

Puede ser. Soy patagónico y durante mi gestión creamos YPF Litio. El experimento más interesante que hizo YPF Litio es el desarrollo de las celdas y baterías de litio, un proyecto que lleva adelante Roberto Salvarezza. Ya estamos fabricando celdas y batería.

Hay una una planta piloto que hicimos y ahora vamos a inaugurar otra que mediante un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de La Plata.

Entiendo que YPF no tiene por objetivo fabricar baterías de litio, sino todo lo que venimos hablando recién. Pero sí lo que nosotros estamos acordando con los gobernadores integrantes del "Triángulo del litio" es trasladar ese know how para que ellos lo puedan utilizar en sus provincias y den valor agregado al litio.

La estrategia del litio

YPF Llitio está firmando acuerdos, por ejemplo, con Catamarca para explorar, pero no es el motor o corazón de lo que YPF tiene que llevar adelante.

En el caso de las provincias integrantes del Triángulo, los tres gobernadores (Jujuy, Salta y Catamarca) se pusieron de acuerdo con YPF en llevar adelante este proyecto de YPF Litio.

Argentina tiene dos discusiones adhesivas a las de GNL, el marco regulatorio de hidrógeno que es a lo que hace referencia cuando dice que es la energía del futuro.

Argentina y el desafío del litio: hacia una mayor regulación y valorización

¿Tendríamos que tener una YPF Hidrógeno, además de una YPF Litio?

Y un marco regulatorio del hidrógeno. YPF está buscando tierras con proyectos de hidrógenos, se tiene que generar 1000 gigas de hidrógeno, que puede verde o azul. El verde es eólico y el azul es con gas. En Santa Cruz, estamos buscando terrenos cerco de Puerto Punta Quilla, se está pensando en el mediano y largo plazo en un proyecto de hidrógeno.

El país tiene que discutir una ley de electromovilidad, a mi juicio, y además tiene que empezar a discutir el marco regulatorio de hidrógeno que está en la Cámara de Diputados que ingresó junto al de GNL y eso se habló el otro día en la Comisión de Energía.

BL JL