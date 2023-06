Flavia Royón: "Con el Gasoducto, Argentina va a ahorrar 1700 millones de dólares este año"

La ex secretaria de Minería y Energía de Salta habló de las potencialidades que implica el gasoducto en Vaca Muerta. "Cuando tengamos la energía más competitiva y una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, se convertirá en una baja de los subsidios", afirmó. Por otro lado, elogió la gestión de Sergio Massa: "Me gustaría que sea candidato a presidente, es la persona más preparada, con una gran habilidad y liderazgo político", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Sabe cuántas mujeres ingenieras industriales hay en la Argentina?

Creció mucho más la participación de mujeres, imaginate que cuando yo me recibí era la única. De todas maneras, tanto en Minería como Energía, son sectores de baja participación femenina, alrededor del 14%.

¿Incluso se podría decir que hace 30 años no existía la Ingeniería en Petróleo en la Argentina?

Así es, de hecho, cuando yo entré en la universidad, Ingeniería Industrial era de las carreras más nuevas, compartía currícula con otras. Hoy es mucho más popular, por suerte, incluso para las mujeres.

¿Qué la llevó a estudiar Ingeniería Industrial?

Me parecía una carrera novedosa, aunque en ese momento no tenía una clara visión vocacional. Siempre dije que envidiaba al que estudiaba Medicina porque ya se veían operando. En ese momento tenía pocos alumnos y mucha amplitud, aunque no tenía una imagen clara de cómo iba a ser el ejercicio profesional. Pero no me arrepiento para nada, claramente.

La puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner

Hoy comienza el llenado del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, ¿cómo se está viviendo?

Esta obra fue muy desafiante, se fue dilatando en el tiempo y hoy estamos comenzando el llenado. Es un día histórico para todo el país por lo que representa.

Nadie apostaba que se pudiera hacer en menos de 24 meses, pero se terminó en menos de 10. Ya en su primer acto como ministro, Massa anticipó que se terminaría en esta fecha.

Tuvo más de 50 mil empleos y trabajadores de 15 nacionalidades diferentes. Fue una muestra clara de lo que se puede hacer cuando se trabaja articuladamente desde Nación, Provincia y los contratistas. Incluyendo a la energética estatal Enarsa.

Era urgente e importante por lo que implica en materia de ahorro de divisa. Con el Gasoducto, Argentina va a ahorrar 1700 millones de dólares este año. Y el año que viene, cuando esté funcionando plenamente, más de 4000 millones de dólares. Es una obra que se recupera en un año.

¿Por qué no se hizo antes?

En la gestión anterior se convocó a su diseño y se intentó un tipo de financiamiento que no fue exitoso. Y en la actual también se fue demorando por un contexto atravesado por la pandemia. Primero era necesario recuperar la producción de gas, por eso se hizo el plan Gas en 2020. Se saturó rápidamente el sistema de evacuación.

Vaca Muerta

Y en el 2022 se da la concreción y análisis de esta ejecución. La primera etapa tuvo una inversión de más de 1500 millones de dólares y fue hecha íntegramente con recursos del Tesoro, no recibió financiamiento internacional, es un esfuerzo de todos los argentinos.

Es una voluntad política, y es el hito más importante de Massa. Es trascendental para la matriz energética y lo que implica tener energía más competitiva para el desarrollo industrial y el orden fiscal.

En 2018, cuando se va al Fondo y se plantea el déficit cero, lo primero que se anula es la obra pública. A su vez, ahora, parte del déficit fiscal que se tiene es esta obra pública y el costo es un aumento en la inflación, pero ahí cada sociedad decide qué es mejor en cada momento. Por otra parte, ¿le gustaría que Massa sea candidato?¿Lo anunciará este sábado?

Con él siempre hablamos de temas de gestión del día a día, pero me gustaría que Massa sea candidato a presidente, es la persona más preparada, con una gran habilidad y liderazgo político.

Alejandro Gomel (AG): ¿Hay que esperar un plazo más largo para la segunda etapa del Gasoducto, teniendo en cuenta que es improbable que esta vez se pueda financiar con el Tesoro?

Para llevar el gas de Vaca Muerta al Norte del país, que hoy sólo se abastece por Bolivia, esa obra se licita en las próximas semanas porque ya está el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento en gran parte de la misma.

Luego, para una pequeña parte de la obra se buscará financiamiento privado. La idea es que esa parte de la obra esté terminada para el invierno del año que viene.

Para la tercera etapa hay financiamiento chino y el objetivo es dejarlo licitado en el mes de agosto, porque es prioridad. Al bajar los subsidios reduce el costo fiscal del gasto público, algo fundamental.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué ocurre con la mayor producción de gas que llegará a los centros urbanos? ¿Y esto acelerará el plan de reducción de subsidios a las tarifas, al margen del ahorro que tendremos en la importación de energía?

La segmentación ya está implementada y a partir del 1 de mayo se retiran totalmente los subsidios a los segmentos de altos ingresos y los que no lo solicitaron.

Los subsidios de los segmentos medios y bajos, cuando se tenga un costo de energía más competitivo. Bajar el costo del gas de Vaca Muerta es hasta 6 veces más barato que el gas importado. Y además implica energía eléctrica más económica porque gran parte del sistema de generación de energía de la Argentina necesita gasoil o fueloil importados.

Por eso, también repercute en la baja del costo de energía eléctrica. A su vez, debe converger con una recuperación de los salarios para ir reduciendo los subsidios.

Esto disminuirá y acelerará lo que el Estado requiere para seguir sosteniendo los subsidios en los segmentos de bajos y altos ingresos. El sector industrial ya no tiene ninguno.

FM: ¿Entonces el plan como estaba establecido para este año no se modificará? ¿El próximo Gobierno, dado que el gas es más barato, podrá acelerar la reducción de los subsidios para esos segmentos medios?

Es así. Cuando tengamos la energía más competitiva y una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, se convertirá en una baja de los subsidios.

