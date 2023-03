First Republic Bank recibiría un rescate de US$ 30.000 millones en depósitos

Los bancos más grandes del país están a punto de acordar un plan para depositar alrededor de US$30.000 millones en First Republic Bank, en un esfuerzo orquestado por el Gobierno estadounidense para estabilizar el maltrecho prestamista californiano, según personas con conocimiento del asunto.

Moody's rebajó la calificación del sistema bancario estadounidense

Bancos como JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Morgan Stanley y PNC Financial Services Group Inc. están participando en las conversaciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Los detalles del rescate, que aún se están resolviendo, podrían anunciarse el jueves, según las fuentes.

Representantes de los bancos, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento del Tesoro declinaron hacer comentarios o no respondieron de inmediato a solicitudes de declaraciones. Un portavoz de First Republic, con sede en San Francisco, no quiso comentar.

