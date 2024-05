Ford recorta los pedidos de baterías por pérdidas en sus modelos eléctricos

Ante la rápida caída en las ventas de vehículos eléctricos, Ford Motor Co. ha comenzado a recortar los pedidos a sus proveedores de baterías para frenar las pérdidas, según personas familiarizadas con el asunto.

Ford seguirá colaborando con proveedores de baterías como las surcoreanas SK On Co. y LG Energy Solution Ltd., así como la china Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas.

Ford de esta forma modifica su estrategia en vehículos eléctricos (VE). Está recortando el gasto en modelos a batería en US$12.000 millones, retrasando el lanzamiento de nuevos modelos y bajando precios, además de aplazar y reducir plantas de baterías. Ford prevé que perderá hasta US$5.500 millones en sus modelos eléctricos este año y su director general, Jim Farley, dijo recientemente que su división de VE, Model e, “es el principal lastre de toda la empresa en este momento.”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fenómeno Tesla: pese al mal resultado del primer trimestre, las acciones suben

Un portavoz de Ford dijo que la compañía no hace comentarios sobre las relaciones o términos con los proveedores. CATL dijo que su “cooperación con Ford avanza con normalidad”, sin dar más detalles. SK On y LG dijeron que sus contratos con Ford siguen en vigor, pero no se refirieron de inmediato a la posibilidad de cambios en los pedidos.

Debido a los menores precios y demanda por vehículos eléctricos, Ford ha perdido US$100.000 por cada VE vendido en el primer trimestre, más del doble que el año pasado, dijo una de las personas.

Bloomberg Intelligence calcula que las pérdidas de la división VE este año estarían cerca de borrar las ganancias de su división Ford Blue, la cual fabrica vehículos tradicionales con motor de combustión interna como el SUV Bronco e híbridos gas-eléctricos como el camión Maverick.

Mitos y verdades sobre los autos eléctricos

La industria de VE sufre de varios dolores de cabeza. Los fabricantes en EE.UU. enfrentan demanda que ha estado por debajo de lo previsto, mientras que los productores de baterías de Corea del Sur, China y otros países siguen acumulando inventarios sin vender.

Esto repercute en la cadena de suministro y en los precios de metales como el litio, el cobalto y el níquel que han caído a mínimos de varios años. Esto ha paralizado las decisiones de inversión en nuevos proyectos y provocado el cierre de minas.

Ejecutivos de Ford afirman que han recortado costos de sus vehículos eléctricos pero también han tenido que bajar los precios para ser competitivos frente al líder del mercado, Tesla Inc, y sus propias bajas de precios.

“Hemos visto bajar los precios de forma espectacular y por eso no hemos podido mantener el ritmo en la reducción de costos”, dijo John Lawler, director financiero de Ford, en una conferencia con analistas el 24 de abril. “Pero estamos apuntando a bajar todo lo que podamos los costos en Model e para conducir hacia ese margen de contribución positivo”.

Lawler fue ascendido a vicepresidente el viernes para centrarse en la estrategia a largo plazo y ayudar a encontrar una manera de detener las pérdidas en VE.

Ford está acelerando el desarrollo de vehículos eléctricos pequeños cuyos precios partirán de los US$25.000 y debutarán a finales de 2026, según ha informado Bloomberg. Farley ha dicho que esos modelos serán rentables en su primer año en el mercado.

Encontrar un camino hacia la rentabilidad de los vehículos eléctricos es fundamental para la supervivencia de la empresa a largo plazo, dijo Lawler en una entrevista este mes.

“Model e tiene que valerse por sí mismo”, afirmó. “Tiene que ser rentable y proporcionar una rentabilidad al capital que estamos invirtiendo”.