Francia aprobó una ley para restringir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Francia aprobó una ley para restringir el uso de las redes sociales por parte de menores de 15 años, con lo que se convierte en la primera de las grandes economías europeas en hacerlo, en una medida que podría tensar las relaciones con las empresas tecnológicas estadounidenses y con el presidente Donald Trump.

Las votaciones en la Asamblea Nacional y el Senado despejan el camino para que la ley pueda aplicarse cuando se reanuden las clases.

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Según el texto, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas a partir de septiembre. En enero entrará en vigor la prohibición total para los perfiles ya existentes. Las plataformas más afectadas probablemente serán Instagram, WhatsApp y Facebook, de Meta Platforms Inc.; Snap Inc.; X, de Elon Musk; YouTube, de Google; y la china TikTok.

El presidente Emmanuel Macron respaldó la iniciativa junto con otros líderes de la Unión Europea y del G7 en una cumbre celebrada en Evian el mes pasado. Alemania, Grecia, Portugal, Dinamarca, Polonia, Austria, Irlanda, los Países Bajos, el Reino Unido y Canadá manifestaron interés en medidas similares, mientras que la UE presentó una aplicación para confirmar la edad de los usuarios en línea y ayudar a coordinar los requisitos de verificación en todo el bloque.

La legislación busca obligar a las plataformas a verificar la edad de los usuarios en las secciones de las redes sociales dedicadas a compartir contenido, pero no en los servicios de mensajería, explicó al diario francés Le Figaro la diputada Laure Miller, promotora del proyecto.

“No están en venta”

Macron ha citado la “soledad”, el “acoso” y el desarrollo cognitivo de los adolescentes como razones para impulsar la prohibición.

Anteriormente, criticó con dureza a las “plataformas estadounidenses y los algoritmos chinos” por beneficiarse de las emociones de los jóvenes. “Los cerebros de nuestros hijos no están en venta”, afirmó en un video en enero.

Uno de los principales desafíos será verificar la edad de los usuarios, ya que las plataformas podrán elegir sus propias herramientas de terceros. Muchos adolescentes encontraron formas de eludir una prohibición similar aplicada a finales del año pasado en Australia.

Otra complicación será evitar la fragmentación regulatoria en Europa. La UE propondrá su propia ley para restringir el acceso de los menores a las redes sociales después de las vacaciones de verano, según declaró la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El proyecto de ley francés también prohíbe el uso de teléfonos móviles en el instituto, con lo que endurece las restricciones ya vigentes.