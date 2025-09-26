Grok de Musk recibe luz verde para su uso en agencias federales de Estados Unidos

xAI de Elon Musk firmó un nuevo acuerdo para ampliar el acceso a su chatbot de inteligencia artificial Grok al gobierno federal, anunció el jueves la Administración de Servicios Generales (GSA).

Las agencias federales podrán adquirir modelos de Grok AI por US$0,42 por organización, vigente desde el jueves hasta marzo de 2027, según la GSA, que actúa como el brazo central de adquisiciones del gobierno. El precio supone un descuento frente al US$1 anual que el rival de Musk, OpenAI, cobra a las agencias por acceder a su producto ChatGPT.

Se trata del último acuerdo de la agencia para acelerar la adopción gubernamental de tecnologías como la IA en el marco de su estrategia “OneGov”, lanzada en abril. Meta Platforms Inc., OpenAI, Anthropic y Google se encuentran entre las principales compañías de IA que han firmado alianzas con el gobierno desde la primavera para poner sus productos a disposición de las agencias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Elon Musk presenta 'Baby Grok', una nueva aplicación de inteligencia artificial diseñada para el uso infantil

La iniciativa OneGov busca modernizar la adquisición tecnológica del gobierno, garantizar precios y condiciones estandarizadas y evitar contratos duplicados entre agencias. El esfuerzo responde a los llamados en el llamado Plan de Acción de IA del presidente Donald Trump para aumentar el uso gubernamental de IA y acelerar el desarrollo de la tecnología en todo el país.

La sociedad con xAI ofrece Grok a clientes federales al precio más bajo y por el plazo más largo que cualquier acuerdo de OneGov hasta la fecha, según la GSA. Ingenieros de xAI también estarán disponibles para ayudar a las agencias en la implementación, indicó el comunicado de prensa.

“El acceso generalizado a modelos avanzados de IA es esencial para construir el gobierno eficiente y responsable que los contribuyentes merecen”, dijo en un comunicado Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio de Adquisiciones Federales. “Valoramos que xAI colabore con la GSA —y destine ingenieros— para acelerar la adopción de Grok y transformar las operaciones gubernamentales”.

Grok en competencia

La empresa de Musk compite con otras grandes tecnológicas, entre ellas OpenAI, Meta y Alphabet Inc., por una ventaja en la carrera mundial de la IA. La compañía recaudó recientemente más de US$10.000 millones en nueva financiación que situó la valoración de xAI en US$200.000 millones, lo que la convierte en una de las startups más valiosas del mundo.

Algunos demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado, junto con decenas de grupos de defensa progresistas, han criticado los esfuerzos de la administración Trump por desplegar Grok. Alegan que el chatbot produce inexactitudes, discursos de odio y sesgos ideológicos, entre otras preocupaciones, lo que lo hace inseguro y poco confiable para el uso federal.