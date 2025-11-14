Hassett confirma que el informe laboral de octubre se publicará sin tasa de desempleo

El informe de empleo de octubre se publicará sin la tasa de desempleo, según dijo el jueves el principal asesor económico del presidente Donald Trump.

EE.UU. añade 73.000 empleos tras revisiones a la baja en meses previos

“La encuesta a los hogares no se realizó en octubre, así que vamos a tener la mitad del informe de empleo”, explicó en Fox News el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. “Obtendremos la parte de los empleos, pero no la tasa de desempleo, y eso será solo por un mes”.

Los datos laborales de octubre aún no se han publicado debido al cierre del gobierno, que terminó el miércoles cuando Trump firmó una ley que restablece el financiamiento de las agencias.

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzan el nivel más altos desde fines de 2021

El informe de empleo se compone de dos encuestas: una a empresas, que genera la cifra principal de nóminas, y otra a hogares, que determina la tasa de desempleo. Mientras muchas empresas conservan sus registros y pueden informar los datos electrónicamente, contactar a los trabajadores por teléfono y pedirles que recuerden su situación laboral durante una semana específica de octubre resulta mucho más difícil de hacer de manera retroactiva.

