El presidente estadounidense, Donald Trump, asistió este domingo a un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions, en el estado de Maryland. Su llegada captó la atención de todos los fanáticos presentes en el Northwest Stadium, luego de que el Air Force One sobrevolara el lugar a baja altura. Sin embargo, el público recibió al republicano con silbidos y abucheos.

El mandatario aterrizó en la Base Conjunta Andrews minutos antes de que comenzara el encuentro y se dirigió al estadio en un auto blindado. “Llego un poco tarde”, dijo a la prensa al bajar del avión presidencial.

Además, el presidente se refirió al cierre del gobierno estadounidense y declaró: "Vamos a tener un buen partido. Las cosas van muy bien. El país está bien. Los demócratas tienen que abrirlo".

Trump llegó al estadio durante el final del primer cuarto y apareció en las pantallas gigantes, pero su presencia no fue bien recibida por parte del público, que volvió a abuchear al presidente.

Durante el entretiempo, el mandatario fue presentado por el locutor del estadio, desde un palco en el que también se encontraban el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y Josh Harris, dueño de los Commanders.

Trump se dirigió al público y leyó un juramento para que los miembros del ejército lo recitaran. Durante su presentación, recibió nuevamente el rechazo de algunos fanáticos, por lo que tuvo que interrumpir su discurso en varias ocasiones.

La visita de Trump al estadio de los Commanders tuvo lugar un día después de que ESPN publicara un informe que indica que un intermediario de la Casa Blanca comunicó al grupo propietario del equipo que el presidente desea que el nuevo estadio del club lleve su nombre.

"Van a construir un estadio hermoso. Eso es en lo que estoy involucrado; estamos obteniendo todas las aprobaciones y todo lo demás", dijo Trump a la prensa sobre las nuevas instalaciones, que serán construidas en Washington D.C.

"Y tienen un dueño maravilloso, Josh (Harris) y su grupo. Y vas a ver cosas muy buenas", agregó el mandatario sobre el empresario, quien también es propietario de los Philadelphia 76ers (NBA), los New Jersey Devils (NHL) y del 10% del Crystal Palace, equipo de la Premier League.

Donald Trump y Josh Harris, presidente de los Washington Commanders.

Por su parte, el presidente de los Commanders, Mark Clouse, expresó: “Nos honra dar la bienvenida al presidente Trump al partido mientras celebramos a quienes han servido y continúan sirviendo a nuestro país”.

Con su visita, Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL, después de Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Además, se sumó a una serie de apariciones en eventos deportivos, como la Ryder Cup de golf, la carrera de autos Daytona 500 y el Abierto de Estados Unidos de tenis.

El video del riesgoso sobrevuelo del Air Force One al estadio de los Commanders

Las imágenes de la imponente llegada de Donald Trump al Northwest Stadium se difundieron rápidamente en las redes sociales. Varios usuarios reaccionaron con sorpresa y preocupación por la baja altura a la que el Air Force One sobrevoló el recinto deportivo, mientras que desde la Casa Blanca calificaron la maniobra como “el sobrevuelo más épico de la temporada”.

Incluso el propio Trump celebró el arriesgado movimiento de la aeronave presidencial. Al descender del avión, exclamó ante la prensa: “¿¡Fue ese el mejor sobrevuelo de la historia!? ¡Nadie ha hecho un sobrevuelo así! Dicen que los pilotos del Air Force One son los mejores… ¡y lo acabamos de comprobar!”

