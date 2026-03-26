Inflación en Brasil supera las previsiones mientras guerra en Irán daña las perspectivas

Brasil registró una inflación mayor a lo previsto en marzo, sumando presión a los desafíos que enfrentan los responsables de la política monetaria mientras inician un ciclo de flexibilización.

Los precios al consumidor aumentaron 0,44% mensual a mediados de marzo, por encima de todas las estimaciones en una encuesta de Bloomberg entre economistas que tenía una mediana de 0,29%. La inflación anual se desaceleró a 3,9%, informó la agencia nacional de estadísticas el jueves.

Las cifras se conocieron minutos después de que un informe separado del banco central de Brasil mostrara que los miembros de la junta de gobierno mantuvieron su previsión de crecimiento económico para este año pese a la mayor incertidumbre derivada de la guerra en Irán. Aun así, advirtieron que un conflicto más prolongado afectaría la actividad e impulsaría la inflación.

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El producto interno bruto del país crecerá 1,6% en 2026, en línea con la estimación previa de diciembre, señalaron los banqueros centrales en su informe trimestral de política monetaria. En comparación, analistas en una encuesta semanal del banco central prevén un crecimiento económico de 1,84% este año.

Los responsables de la política monetaria liderados por Gabriel Galipolo aplicaron la semana pasada su primer recorte de tasa de interés desde 2024, después de que la inflación se acercara al objetivo de 3%. Para mitigar el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la mayor economía de América Latina, el gobierno está reduciendo algunos impuestos a los combustibles y ofreciendo líneas de crédito a empresas afectadas. Los banqueros centrales también han indicado que podrían ajustar el ritmo de la flexibilización.

Los swaps de tasa de interés con vencimiento en enero de 2027, que reflejan el sentimiento del mercado sobre la política monetaria, subieron hasta 27 puntos básicos en la mañana del jueves, a medida que los inversionistas recortaban sus apuestas por una flexibilización.

Efectos de la guerra en Medio Oriente

Si la guerra en Irán persiste, sus efectos serán más pronunciados, escribieron los miembros de la junta de gobierno en su informe. “Aunque algunos sectores de la economía brasileña, especialmente el petrolero, podrían beneficiarse, los efectos agregados predominantes del conflicto sobre la economía global y doméstica deberían ser los habituales de un shock negativo de oferta, aumentando la inflación y reduciendo el crecimiento”, señalaron.

En las minutas de la decisión del banco central del 18 de marzo publicadas el martes, los miembros de la junta de gobierno escribieron que la magnitud y la duración de su ciclo de flexibilización se determinarán con el tiempo a medida que se incorpore nueva información.