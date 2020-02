Ingresos trimestrales de Pinterest superan las proyecciones

Kurt Wagner

Pinterest Inc. registró ingresos y crecimiento de usuarios que superaron las estimaciones de analistas para el cuarto trimestre, citando nuevos anunciantes y una mayor participación en la temporada de vacaciones. Las acciones ganaron cerca de 12% en operaciones extendidas.

Las ventas en la empresa de búsqueda digital y fotos aumentaron 46% a aproximadamente US$400 millones, mejor que el consenso de US$371 millones que fue estimado por analistas y compilado por Bloomberg. Los ingresos para todo el año fueron de US$1.140 millones, la primera vez que Pinterest supera el umbral de US$1.000 millones, y un poco más que el rango de ingresos que proporcionó en mayo.

Pinterest dijo que agregó alrededor de 13 millones de nuevos usuarios mensuales en el período, elevando su base total de usuarios globales a 335 millones. Analistas esperaban que Pinterest reportara alrededor de 330 millones de usuarios a fines de 2019.

La compañía proyectó ingresos para 2020 de US$1.520 millones para el año, justo por encima de las estimaciones de analistas.

Pinterest es la última compañía de publicidad digital en reportar sólidas ventas en el cuarto trimestre. Facebook Inc., Twitter Inc. y Google de Alphabet Inc. informaron ingresos que fueron mejores de lo previsto en las últimas dos semanas.

La compañía con sede en San Francisco incluyó una lista de prioridades comerciales para el año en su publicación de ganancias, incluida la diversificación de sus ofertas publicitarias y la promoción de compras. Como parte de su expansión de compras, Pinterest dijo que planea crear un “programa de comerciantes verificados” en 2020, que requerirá que las marcas cumplan con ciertas pautas para unirse. El objetivo es mejorar la confianza entre los usuarios de Pinterest y las marcas que compran en el servicio, dice la compañía.

Las acciones han subido 21% en los últimos 12 meses.