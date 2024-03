Las “Siete Magníficas” están lejos de su valoración máxima, según el JP Morgan

El número de estrategas de Wall Street que restan importancia a las preocupaciones en torno a una burbuja en las acciones tecnológicas de megacapitalización de Estados Unidos está aumentando.

El equipo de JPMorgan Chase & Co. fue el que más recientemente señaló que las valoraciones de las siete gigantes tecnológicas que han impulsado el repunte récord en Wall Street son actualmente más bajas en relación con el resto del S&P 500 que el promedio de los últimos cinco años.

“Existe preocupación por el fuerte rendimiento superior de las “Siete Magníficas”, pero observamos que el grupo se cotiza actualmente con un ajuste menor que hace unos años, dada la entrega de ganancias”, escribió el estratega Mislav Matejka en una nota. “Esto no quiere decir que el grupo sea inmune a decepciones en las ganancias futuras, pero en el caso de una decepción general sobre las ganancias, estas acciones aún podrían resistir mejor que las acciones cíclicas tradicionales” que dependen de la fortaleza de la economía, dijo.

Los estrategas de Goldman Sachs Group Inc también dijeron la semana pasada que si bien la concentración del mercado de valores de EE.UU. es la más alta en décadas, las principales acciones se cotizan a valoraciones mucho más bajas que los nombres más importantes en el auge de la burbuja tecnológica.

Las acciones de las Siete Magníficas ―que comprenden Apple Inc.; la matriz de Google, Alphabet Inc.; Amazon.com Inc.; el propietario de Facebook, Meta Platforms Inc; Microsoft Corp., Nvidia Corp. y Tesla Inc.― han impulsado las mayores ganancias en el S&P 500 el último año. El índice de referencia ha alcanzado máximos históricos en 2024, pero recientemente el desempeño de esas megacapitalizaciones ha divergido.

Mientras que Nvidia, la favorita de IA, se ha disparado a un nivel récord, las acciones de Apple entraron en una corrección técnica este mes en medio de preocupaciones sobre la caída de las ventas de iPhones y las presiones regulatorias que enfrenta la empresa.

Una nota de Bank of America Corp de la semana pasada mostró que los fondos de tecnología experimentaron las mayores salidas de capital registradas. Aun así, el estratega Michael Hartnett reiteró que las acciones tecnológicas podrían haber tenido más margen para un repunte.

