Estados Unidos: un gigante de las tarjetas de crédito le pagará el viaje sus empleadas que tengan que abortar en otro estado

Mastercard anunció que ayudaría a pagar los viajes de las trabajadoras para acceder a abortos si la interrupción del embarazo no está disponible en su Estado de origen.

“Continuaremos ofreciendo a los empleados acceso a la misma atención médica, incluida la planificación familiar y los beneficios reproductivos, que está disponible hoy donde sea que vivan”, dijo la compañía de tarjetas de crédito en un memorando al personal el miércoles.

En la misma línea sostuvo que “en Estados Unidos, esto incluye una variedad de servicios, desde tratamientos de fertilidad hasta servicios de gestación subrogada y adopción, prevención de embarazos, incluida la cobertura de vasectomía y acceso a métodos anticonceptivos, y terminación del embarazo”.

Con la medida, Mastercard se une a empresas que como Citigroup Inc., Apple Inc. y Match Group Inc. que han prometido cubrir los costos de viaje incurridos por las empleadas para acceder al aborto. Si bien un fallo de la Corte Suprema para anular Roe v. Wade “aún no es definitivo, reconocemos que este es un momento significativo y en el que podría haber muchas preguntas”, dijo en el memorando de Mastercard, con sede en Purchase, Nueva York.

Mastercard ha pagado durante mucho tiempo a los trabajadores para que viajen para acceder a otros servicios de salud, incluidos trasplantes de órganos y otras cirugías especializadas, según el memorando. La nueva política de viajes de aborto entra en vigencia el 1 de junio, según el memorando.