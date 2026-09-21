Merz afirma tener respaldo del CDU para seguir como canciller de Alemania

El canciller Friedrich Merz reafirmó que seguirá adelante con su agenda de reformas como líder de Alemania después de que su Unión Demócrata Cristiana (CDU) quedara fuera de un parlamento regional por primera vez en la historia del país desde la Segunda Guerra Mundial.

El desastre electoral en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en la costa del Báltico —donde la CDU obtuvo menos de 5% de los votos el domingo— culmina un mes de derrotas frente al ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Los reveses han intensificado los llamados dentro del partido conservador para que Merz deje el cargo.

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Merz no sé da por vencido

Merz dijo que consiguió el respaldo de su partido para continuar en el cargo después de reunir a la dirigencia de la CDU en Berlín para evaluar su posición, y ofreció a los socialdemócratas mantener su coalición de 16 meses mientras busca implementar una reforma de los sistemas de pensiones, salud e impuestos de Alemania.

“Queremos impulsar el proceso de reformas, pero queremos ofrecer respuestas a las personas y sus preocupaciones”, dijo Merz a periodistas el lunes, y agregó que ningún miembro de la dirigencia inició una “discusión sobre personas” durante la reunión a puertas cerradas.

El canciller, de 70 años, ha sufrido un rápido deterioro de su posición y ya es el líder alemán menos popular después de más de un año en el cargo. Aunque comenzó su mandato con un fuerte aumento del gasto en defensa e infraestructura, ha tenido dificultades para aprobar reformas destinadas a impulsar la economía, que ha sufrido años de estancamiento.

La ultraderecha arrasó en Alemania y puso contra las cuerdas a Friedrich Merz

Durante la campaña, se mantuvo ampliamente alejado de los votantes, reforzando la percepción de que está desconectado de los ciudadanos.

El establishment político de Alemania ya había quedado sacudido cuando la CDU sufrió una contundente derrota frente a AfD dos semanas antes en Sajonia-Anhalt, otro estado del este, donde el partido podría encabezar el primer gobierno de ultraderecha del país desde su fundación en 1949.