Morgan Stanley reafirma atractivo de China para gestores globales

China sigue siendo un gran atractivo para los gestores de activos globales a medida que regresa la confianza, con inversionistas que reconocen que el segundo mercado más líquido del mundo es demasiado grande para ignorarlo, según el director ejecutivo de Morgan Stanley.

Los gestores de activos estaban infraponderados en China, con una exposición más pasiva y basada en beta cuando los tiempos eran difíciles, dijo Ted Pick el martes en una entrevista con Bloomberg Television en Hong Kong. Ahora el mercado vuelve a convertirse en destino de capital, con un impulso renovado.

“Cuando los espíritus animales se reactivan y las empresas ganadoras muestran una ventaja clara, los inversionistas buscan alfa”, dijo Pick. “Quieren asignaciones específicas por compañía, y ahí es cuando el entorno de nuevas emisiones se vuelve tan importante”.

China ofrece un modelo para que India construya sus propios campeones industriales y líderes locales capaces de transformar su economía, señaló Pick. Dijo que India está aprendiendo a ir más allá de su condición de “plus one” y a crear sus propios líderes internacionales.

Para Morgan Stanley, ambos mercados están entre los más atractivos para operar, agregó Pick. Cada uno ofrece escala, ambición y una lista creciente de empresas listas para competir a nivel mundial.

Ambos países representan una gran parte de la población mundial, y pueden ganar al mismo tiempo, según Pick. “Me gusta India, pero también me gusta China. No hay que elegir entre ellos”, afirmó.

GZ