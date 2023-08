Las multas a bancos por el uso de mensajería personal superan los US$2.500 millones

Wells Fargo & Co. y BNP Paribas SA se encuentran entre las empresas que pagarán cientos de millones de dólares en multas por el uso por parte de sus empleados de medios de comunicaciones no oficiales como WhatsApp y correos electrónicos personales para realizar negocios, la última salva en la ofensiva de los reguladores estadounidenses contra la falta de registros de Wall Street.

Las unidades de Wells Fargo acordaron pagar US$125 millones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y BNP cancelará US$35 millones, informó el organismo regulador el martes. Mientras tanto, los dos bancos pagarán US$75 millones cada uno por infracciones similares cometidas por sus corredores de derivados, señaló la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Goldman Sachs comienza a despedir a 125 directores generales

En total, la CFTC anunció multas por US$260 millones, y la SEC dijo que las empresas acordaron pagar US$289 millones. El total de las multas impuestas por las investigaciones sobre las prácticas de mensajería superan los US$2.500 millones, lo que la convierte en una de las mayores ofensivas en Wall Street de la última década.

Lo que comenzó como un análisis del uso de aplicaciones de chat por parte de las mesas de negociación se ha convertido en un análisis del uso por parte del sector financiero de cualquier tipo de herramienta de comunicación que no guarde los registros adecuadamente. Los fondos de cobertura y de capital de riesgo también están siendo investigados por su uso de aplicaciones de comunicación personal.

Laurie Kight, portavoz de Wells Fargo, dijo en un comunicado que la compañía estaba complacida de haber resuelto el asunto. BNP declinó hacer comentarios.

Prevén una masiva disminución de liquidez en los mercados

Las empresas financieras están obligadas a vigilar y guardar escrupulosamente las comunicaciones relacionadas con su actividad para evitar conductas indebidas.

Los reguladores dicen que el uso de herramientas de mensajería que borran automáticamente las comunicaciones dificulta significativamente la investigación de irregularidades. Las medidas anunciadas el martes siguen a una serie de casos publicados en septiembre pasado. En aquel momento, la SEC anunció multas por US$1.100 millones contra empresas como Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc., mientras que la CFTC dijo que las empresas habían acordado pagar US$710 millones en sanciones.

El martes, la SEC dijo que su investigación “descubrió comunicaciones generalizadas y de larga data fuera del canal” en las empresas. Como parte de los acuerdos, las firmas admitieron que sus empleados habían utilizado plataformas como iMessage, WhatsApp y Signal para hablar de negocios. Las empresas no mantuvieron registros suficientes, según la SEC. La CFTC dijo que detectó infracciones similares.

Otras empresas de renombre que acordaron llegar a un acuerdo el martes incluyeron unidades de Bank of Montreal, Mizuho Financial Group y Société Générale SA.

Un portavoz de BMO dijo que la empresa ha “implementado mejoras significativas en nuestros procedimientos de cumplimiento en los últimos años” y se complace en haber resuelto la investigación. Mizuho y SocGen declinaron hacer comentarios.

Traducido por Paulina Munita.