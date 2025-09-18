El Ministerio de Defensa israelí dijo el miércoles que completó el desarrollo de una potente arma láser que entrará en funcionamiento a finales de año para reforzar las defensas aéreas multinivel del país.

El láser Iron Beam de 100 kilovatios, desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems Ltd. interceptó con éxito drones, cohetes, morteros y aviones en una serie de pruebas realizadas en el sur de Israel, según un comunicado del ministerio. Se integrará en el escudo antimisiles Iron Dome en los próximos meses, lo que ofrecerá otra capa de protección.

El ministerio no reveló la tasa de interceptación del sistema, que tiene numerosas limitaciones técnicas y no puede funcionar en días nublados. La tecnología se ha promocionado como una forma más económica de repeler drones y otros proyectiles, ya que cada interceptación cuesta menos de US$5. Los sistemas actuales basados en misiles cuestan decenas de miles de dólares por impacto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Israel inició su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza y ya se reportaron 68 muertos: "Está en llamas"

Naciones de todo el mundo han estado buscando armas de energía dirigida para sustituir las costosas municiones, pero la tecnología ha resultado difícil de escalar. Israel afirma que es el primero en cruzar la línea de meta con su nuevo sistema, pero no está claro el estado de los proyectos de otras naciones.

El ministro de Defensa, Israel Katz, elogió en un comunicado la “interceptación rápida y precisa a un costo marginal que se une a nuestros sistemas de defensa existentes y cambia la ecuación de la amenaza”.

A principios de este año, Israel reconoció haber utilizado una versión menos potente del sistema en combate.

Ruido en Cancillería: Argentina respaldó a Netanyahu en la ONU, pero condenó a petrolera israelí en Malvinas

Desde que los operativos de Hamás cruzaron la frontera con Israel hace dos años, matando a 1.200 personas y secuestrando a 250, además de lanzar 3.000 misiles, el país se ha visto envuelto en una guerra en múltiples frentes en la que se han lanzado decenas de miles de proyectiles contra él. El desarrollo de un escudo láser barato y eficaz podría resultar muy importante.

La guerra de Israel contra Hamás en Gaza ha causado la muerte de unas 65.000 personas y ha destruido gran parte del enclave costero, lo que ha provocado la condena mundial.

El anuncio sobre el láser se produjo después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu subrayara que, como consecuencia del aumento del aislamiento, Israel debe buscar la independencia en materia de seguridad.