Administrador de "fondos buitre" Hasenstab sufrió otro golpe por la crisis argentina

Ben Bartenstein

Michael Hasenstab sufrió otro golpe de Argentina cuando JPMorgan Chase & Co. sacó tres notas denominadas en pesos de sus índices de referencia. JPMorgan retiró los bonos en pesos con vencimiento en 2021, 2023 y 2026 de sus series GBI-EM Global y Narrow la semana pasada, según dijeron dos fuentes a Bloomberg. El banco también redujo el peso de la deuda de Venezuela y la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela a cero en sus índices EMBIG, dijeron las fuentes.

Los fondos supervisados por Hasenstab, el administrador de dinero de Franklin Templeton, son particularmente vulnerables a la medida. La firma tenía más de la mitad de cada uno de los tres bonos argentinos al 30 de septiembre, según datos compilados por Bloomberg. Las notas lideran pérdidas considerables este año entre la deuda en moneda local de los mercados emergentes y ahora se negocian por debajo de 30 centavos por dólar. La empresa con sede en San Mateo, California, que supervisa casi US$700.000 millones, tiene una exposición mucho menor a Venezuela.

Los fondos de Hasenstab fueron quizás las víctimas más prominentes de una venta masiva de activos argentinos después de la aplastante victoria de Alberto Fernández en las primarias presidenciales de agosto. Hasenstab, conocido por sus apuestas contrarias, había predicho que el presidente Mauricio Macri ganaría la reelección y seguiría impulsando políticas destinadas a limitar la inflación, estabilizar la moneda y estimular el crecimiento económico.

Sin embargo, fueron los controles de capital impuestos por el propio Macri después de la caída del mercado de agosto lo que llevó a JPMorgan a retirar las notas en pesos de sus índices. Los bonos no serán elegibles para volver a unirse a los índices durante al menos 12 meses. Fernández ha dado a entender que mantendrá los controles por ahora.

La agitación de Argentina afectó a Franklin Templeton

El Templeton Global Bond Fund de US$29.000 millones cayó 1,4% este año, detrás del 88% de sus pares, según datos recopilados por Bloomberg. Si bien tiene varias grandes apuestas en Argentina, el país representaba solo 1,4% de la cartera al 31 de octubre. En el Templeton Emerging Markets Bond Fund, de US$10.000 millones, con un rezago de 98% respecto a sus pares en 2019, el país comprende casi el 5% de las tenencias totales. Stacey Coleman, una portavoz de Franklin, declinó hacer comentarios.

Hasenstab dijo en octubre que estaba cargando monedas de refugio seguro y liquidando participaciones masivas en mercados emergentes. Duplicó la exposición al yen a 40% en el Global Bond Fund en el tercer trimestre, según una presentación reciente. También agregó posiciones largas en la corona noruega y la corona sueca y aumentó la liquidez incrementando el efectivo en sus fondos, dijo en una nota de octubre.

Para Venezuela, mientras tanto, los mayores titulares reportados incluyen Fidelity Management & Research Co., Pacific Investment Management Co., Goldman Sachs Group Inc. y BlackRock Inc. Las notas del país han caído a solo centavos por dólar, ya que las sanciones de Estados Unidos redujeron el comercio.

Adam Banker, portavoz de Fidelity, declinó hacer comentarios, al igual que Patrick Scanlan de Goldman y Barbara Williams de BlackRock. Michael Reid, portavoz de Pimco, dijo que la empresa “cambió marginalmente la sobreexposición” en Venezuela cuando comenzó la reducción del índice en la segunda mitad del año.

Las sanciones de Venezuela apuntaban a derrocar al líder autocrático Nicolás Maduro. Casi un año después, permanece en el poder, mientras su oponente respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, está perdiendo popularidad. Eso llevó a un creciente contingente de inversionistas a abandonar Venezuela, en una apuesta a que el país no reestructurará unos US$60.000 millones en deuda en mora pronto.