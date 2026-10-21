Putin ofrece retomar conversaciones de paz con EE.UU. y Ucrania

Vladímir Putin dijo que Rusia está dispuesta a reanudar las negociaciones trilaterales con EE.UU. y Ucrania sobre un posible acuerdo de paz, según el Kremlin.

Putin hizo la oferta durante más de tres horas de conversaciones el miércoles en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado del presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo a periodistas Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, en una conferencia telefónica. Rusia está preparada para celebrar esas conversaciones a tres bandas durante los primeros diez días de noviembre, señaló, sin precisar el nivel de los funcionarios que participarían.

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“El tema se refiere al establecimiento de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania tras el fin del conflicto”, dijo Ushakov.

Witkoff llegó a Rusia desde Oslo, donde el martes mantuvo conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente finlandés, Alexander Stubb. Al comienzo de las conversaciones, el enviado estadounidense dijo a Putin que había llevado documentos con propuestas para una posible solución de la guerra tras las “productivas” conversaciones en Noruega.

Sin embargo, Ushakov pareció restar importancia a esas ideas. Si bien Putin destacó “algunos elementos nuevos” en los planteamientos de Kiev y los europeos expuestos por Witkoff, “contenían relativamente poco que fuera útil en el contexto de una solución a la crisis de Ucrania”, dijo Ushakov.

Mientras se desarrollaban las conversaciones en Rusia, Zelenski dijo al programa Fox & Friends de EE.UU. que sus tropas siguen teniendo dificultades para acceder al servicio de internet satelital Starlink. Señaló que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había prometido “trabajar con su equipo” para restablecer el servicio de SpaceX, que es esencial para la defensa de Ucrania y que en los últimos días se ha convertido en un foco de crecientes tensiones con el gobierno estadounidense.

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Putin propuso el miércoles reunirse con Trump en China, donde el líder ruso tiene previsto asistir el próximo mes a la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico. También dijo a Witkoff que Rusia estaba dispuesta a ayudar a resolver el conflicto en Medio Oriente y que estaba interesada en restablecer los vínculos económicos con EE.UU.

Al comienzo de la reunión, Witkoff dijo que buscaba “una buena conversación entre nosotros sobre una posible reanudación de las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos”, según un video publicado en Telegram por medios estatales rusos.

Zelenski dijo al programa estadounidense que estaba dispuesto a una reunión trilateral con los presidentes de EE.UU. y Rusia, o a cualquier otro formato, siempre que su país estuviera representado en la mesa. “Siempre he dicho que estamos abiertos a negociar en cualquier formato, sobre cualquier tema”, afirmó. “Pero, por favor, no hablen de nosotros sin nosotros”.

Las negociaciones de paz, en la mira

Las últimas iniciativas diplomáticas buscan reactivar las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión a gran escala ordenada por Putin en febrero de 2022. Las conversaciones están prácticamente estancadas desde febrero, mientras el gobierno de Trump ha centrado su atención en la guerra con Irán.

Las reuniones se producen tras una disputa de más de una semana provocada por el acuerdo entre Trump y Putin para permitir que Rusia venda parte de su diésel en los mercados mundiales. El presidente estadounidense busca contener el fuerte aumento de los precios de la gasolina antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La disputa escaló rápidamente, con Trump sugiriendo que Zelenski debería dejar la presidencia y el líder ucraniano acusándolo de intentar forzar a Ucrania a rendirse.

Rusia considera a Noruega y Finlandia “nuevos participantes del lado europeo” en las negociaciones para resolver el conflicto, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la televisión estatal. “Veremos hasta qué punto pueden hacer una contribución constructiva. Y si pueden hacerlo”, señaló.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que se habían logrado “avances” en las conversaciones de Oslo y que Europa siempre estaba dispuesta a dialogar sobre una solución a la guerra.

“Pero la rendición, o incluso la rendición incondicional de Ucrania, no es una opción, porque sería la rendición de todos nosotros”, dijo Merz el miércoles durante un panel del Berlin Global Dialogue moderado por Stephanie Flanders, responsable de la cobertura de economía y gobierno de Bloomberg.

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Zelenski dijo a Fox & Friends que quiere someter cualquier acuerdo de paz con Rusia a referéndum, porque los ucranianos deben poder pronunciarse sobre una decisión que podría implicar la pérdida de territorios. Por ahora, Ucrania está dispuesta a congelar la guerra en la actual línea del frente antes de iniciar conversaciones sobre garantías de seguridad de EE.UU., señaló.

“Por supuesto, podemos apoyar o no el acuerdo”, dijo Zelenski. “Pero, ante todo, solo una nación tiene que apoyarlo: el pueblo ucraniano, porque las pérdidas son nuestras”.

Witkoff partió de San Petersburgo tras reunirse con Putin. El primer ministro noruego dijo a la cadena pública NRK que espera que el enviado estadounidense regrese a Oslo. Zelenski señaló que no permanecerá en Noruega para volver a reunirse con Witkoff y que tiene previsto regresar a Ucrania.

Witkoff agradeció a Putin haber ordenado la liberación del estadounidense Stephen Hubbard, quien permanecía detenido desde 2022 tras ser capturado en Ucrania.

Durante la reunión, Putin dijo a Witkoff que también quería conocer su evaluación del conflicto en Medio Oriente con Irán y señaló que Rusia mantenía una “relación especial y de confianza” con Teherán.

“Si hay algo que podamos hacer para mejorar aún más esta situación, estaremos encantados de hacerlo”, dijo Putin.