Putin está dispuesto a retomar las negociaciones con Estados Unidos y Ucrania a principios de noviembre

Vladimir Putin estaría dispuesto a retomar las negociaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania tras reunirse con Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump. El encuentro habría durado casi tres horas en San Petersburgo. Luego, Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, anunció que el presidente ruso retomaría las conversaciones alrededor del 10 de noviembre.

“El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto”, afirmó Ushakov durante una rueda de prensa telefónica.

Según el asesor, el objetivo es que el “tema principal” sea “el apuntalamiento de la seguridad (...) después del final del conflicto”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un congresista demócrata acusó a Javier Milei de interferir en las elecciones legislativas de Estados Unidos

El último intento de negociación fue en febrero pasado, pero no hubo avances diplomáticos, ya que, las conversaciones se suspendieron por el inicio de la guerra en Medio Oriente.

El asesor del Kremlin también mencionó la posibilidad de un encuentro entre Putin, Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

Steve Witkoff

Al comienzo del encuentro, Witkoff aseguró que había llegado a San Petersburgo con “ideas” para un acuerdo de paz. Al margen de la reunión, Rusia anunció la liberación de Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de 75 años que había sido condenado a casi siete años de prisión por “actividades mercenarias” en favor de Ucrania, cargos que él niega. Según Trump, la liberación se produjo sin contrapartida.

Además, Putin anunció que en dos o tres días partirá hacia Estados Unidos el primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso, en el marco de un acuerdo que Trump anunció a comienzos de octubre. La medida, que implicó levantar sanciones contra Rusia, fue muy criticada por Kiev y sus aliados, y busca bajar el precio del combustible antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que se anticipan difíciles para los republicanos.

Rusia enviará 40.000 toneladas de diésel a Estados Unidos: en RDC analizaron el acuerdo que acerca a Trump y Putin

La reunión se dio en un momento de tensión entre Washington y Kiev. Zelenski acusó a Estados Unidos de demorar a propósito la entrega de misiles interceptores Patriot, aunque reconoció que el intercambio de información de inteligencia volvió a funcionar. Washington niega haber perjudicado deliberadamente a Ucrania. Mientras tanto, los bombardeos rusos contra la red energética, ferroviaria y edificios residenciales dejaron al menos cuatro muertos durante la noche, según Kiev.

Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que para iniciar las conversaciones primero debe haber un alto el fuego, una propuesta que Moscú rechaza hasta ahora porque exige un acuerdo de fondo antes de cesar los combates.

Una de las exigencias de Rusia es que el ejército ucraniano se retire de los territorios que todavía controla en la región de Donetsk, en el este, algo que Kiev considera inaceptable.

IC/ML